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Новая версия культового фильма «1+1» вышла в российский прокат

10.01.19 / 23:59
Картина, снятая в США, получила название «1+1: Голливудская история».

Новая версия культового фильма «1+1» вышла в российский прокат
Пожалуй, трудно найти любителей кино, ни разу не видевших столь полюбившийся во всем мире французский фильм "1+1" - он увидел свет в 2011 году и собрал множество кинонаград. Историю настоящей дружбы между миллионером в инвалидном кресле и его личным помощником, или попросту сиделкой, основанную на реальных событиях, тогда на экране воплотили Франсуа Клюзе и Омар Си.

Новая версия культового фильма «1+1» вышла в российский прокат


"Голливудская история", снятая Нилом Бергером, практически повторяет знакомый сюжет, однако лента всё же позволяет посмотреть на всю историю с несколько другой стороны. Главной удачей кастинга новой ленты, конечно, является звезда сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон, исполнивший роль разочаровавшегося в жизни миллионера Филипа. Помощником, а вскоре и лучшим другом Филипа, стал Делл (Кевин Харт) - именно он попытается вытащить своего подопечного из болота уныния и тоски по умершей супруге, которая настолько сильна, что затмевает даже инвалидность - Филип не чувствует ничего ниже шеи, но похоже, это беспокоит его менее всего.

Новая версия культового фильма «1+1» вышла в российский прокат


Новая версия культового фильма «1+1» вышла в российский прокат


Сюжетная история одной из ключевых женских героинь, а именно управляющей Филипа Ивонн, также претерпела изменения - ей предстоит кардинально поменять жизнь главного героя. Роль досталась оскароносной Николь Кидман.

Новая версия культового фильма «1+1» вышла в российский прокат


Без сомнений, "Голливудской истории" не хватает искромётности и совершенно безбашенной энергетики, внесённой во французскую ленту неподражаемым Омаром Си. Однако всё равно любопытно вновь прожить эту уникальную историю уже с более драматическим подтекстом, нежели в оригинальном фильме, больше являющимся комедией. Ведь, как известно, ремейк популярного фильма нужно снимать лишь тогда, когда у тебя есть свежая идея для его улучшения, есть что-то новое, что ты можешь сказать зрителю. Да, нового в "Голливудской истории" немного, но она имеет право на жизнь - впустую потраченным временем просмотр фильма не станет.

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Ключевые слова: Брайан Крэнстон, Кевин Харт, Франсуа Клюзе, Омар Си, фильм

Количество просмотров: 4 511
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, youtube.com, кадры из фильма

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