Новая версия культового фильма «1+1» вышла в российский прокат

Пожалуй, трудно найти любителей кино, ни разу не видевших столь полюбившийся во всем мире французский фильм "1+1" - он увидел свет в 2011 году и собрал множество кинонаград. Историю настоящей дружбы между миллионером в инвалидном кресле и его личным помощником, или попросту сиделкой, основанную на реальных событиях, тогда на экране воплотили Франсуа Клюзе и Омар Си."Голливудская история", снятая Нилом Бергером, практически повторяет знакомый сюжет, однако лента всё же позволяет посмотреть на всю историю с несколько другой стороны. Главной удачей кастинга новой ленты, конечно, является звезда сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон, исполнивший роль разочаровавшегося в жизни миллионера Филипа. Помощником, а вскоре и лучшим другом Филипа, стал Делл (Кевин Харт) - именно он попытается вытащить своего подопечного из болота уныния и тоски по умершей супруге, которая настолько сильна, что затмевает даже инвалидность - Филип не чувствует ничего ниже шеи, но похоже, это беспокоит его менее всего.Сюжетная история одной из ключевых женских героинь, а именно управляющей Филипа Ивонн, также претерпела изменения - ей предстоит кардинально поменять жизнь главного героя. Роль досталась оскароносной Николь Кидман.Без сомнений, "Голливудской истории" не хватает искромётности и совершенно безбашенной энергетики, внесённой во французскую ленту неподражаемым Омаром Си. Однако всё равно любопытно вновь прожить эту уникальную историю уже с более драматическим подтекстом, нежели в оригинальном фильме, больше являющимся комедией. Ведь, как известно, ремейк популярного фильма нужно снимать лишь тогда, когда у тебя есть свежая идея для его улучшения, есть что-то новое, что ты можешь сказать зрителю. Да, нового в "Голливудской истории" немного, но она имеет право на жизнь - впустую потраченным временем просмотр фильма не станет.