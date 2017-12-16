Многие деятели искусств уже успели раскритиковать предложение Димы Билана, и их недовольство вполне объяснимо. Цензура в России запрещена Конституцией, к тому же, много вопросов возникает о том, кто именно будет заседать в так называемых худ. советах, и по какому принципу будут отбираться все эти люди. Их мнение может быть субъективным и предвзятым, а музыкальный вкус, например, может не вполне соответствовать новым тенденциям в музыке.
Дима Билан неоднозначно высказался о музыкальной цензуре
Вчера, 00:56
Певец Дима Билан поддержал идею ввести цензуру на российской эстраде.
Дима Билан в новом интервью признался, что не видит иного пути для наведения "порядка" на российской эстраде, кроме как введения цензуры и создания настоящих худ. советов, которые бы, прослушав новую песню того или иного исполнителя, решали, стоит ли допускать её до ушей слушателей. "В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный "трэш" и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит - это перебор" - заявил Билан. Ранее в подобном ключе высказывался и продюсер Иосиф Пригожин, основная критика которого была направлена в сторону мата в музыкальных композициях.
Многие деятели искусств уже успели раскритиковать предложение Димы Билана, и их недовольство вполне объяснимо. Цензура в России запрещена Конституцией, к тому же, много вопросов возникает о том, кто именно будет заседать в так называемых худ. советах, и по какому принципу будут отбираться все эти люди. Их мнение может быть субъективным и предвзятым, а музыкальный вкус, например, может не вполне соответствовать новым тенденциям в музыке.
Многие деятели искусств уже успели раскритиковать предложение Димы Билана, и их недовольство вполне объяснимо. Цензура в России запрещена Конституцией, к тому же, много вопросов возникает о том, кто именно будет заседать в так называемых худ. советах, и по какому принципу будут отбираться все эти люди. Их мнение может быть субъективным и предвзятым, а музыкальный вкус, например, может не вполне соответствовать новым тенденциям в музыке.
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Ключевые слова: Дима Билан
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Количество просмотров: 3 952
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Дима Билан неоднозначно высказался о музыкальной цензуре Певец Дима Билан поддержал идею ввести цензуру на российской эстраде.
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