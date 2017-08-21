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Церемония «Оскар-2019» впервые за долгие годы пройдёт без ведущего

Вчера, 01:31
Главную кинопремию мира "Оскар", которая состоится в феврале, оставили без ведущего.

Церемония «Оскар-2019» впервые за долгие годы пройдёт без ведущего
Ранее сообщалось, что ведущим в этом году станет актер Кевин Харт, однако его кандидатура продержалась совсем недолго - вокруг Харта разгорелся скандал, связанный с его гомофобными высказываниями в сети несколько лет назад. Актер не стал раздувать шумиху и сам отказался от роли ведущего.

Церемония «Оскар-2019» впервые за долгие годы пройдёт без ведущего


Церемония «Оскар-2019» впервые за долгие годы пройдёт без ведущего


Последний раз "Оскар" проходил без ведущего ровно 30 лет назад. Теперь же, по словам организаторов церемонии, паузы, расчитанные на шутки и реплики ведущего, закроют музыкальными номерами и специально подготовленными видеороликами. Традиционное объявление номинаций и победителей в них осталось без изменений - на сцену для этой цели по-прежнему будут выходить голливудские звезды.

Церемония «Оскар-2019» впервые за долгие годы пройдёт без ведущего


Церемония «Оскар-2019» впервые за долгие годы пройдёт без ведущего

← Дима Билан неоднозначно высказался о музыкальной цензуре

Ключевые слова: Оскар-2019, Кевин Харт

Количество просмотров: 5 538
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, youtube.com, movieweb.com

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Церемония «Оскар-2019» впервые за долгие годы пройдёт без ведущего Главную кинопремию мира "Оскар", которая состоится в феврале, оставили без ведущего.
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