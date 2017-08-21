Церемония «Оскар-2019» впервые за долгие годы пройдёт без ведущего

Ранее сообщалось, что ведущим в этом году станет актер Кевин Харт, однако его кандидатура продержалась совсем недолго - вокруг Харта разгорелся скандал, связанный с его гомофобными высказываниями в сети несколько лет назад. Актер не стал раздувать шумиху и сам отказался от роли ведущего.Последний раз "Оскар" проходил без ведущего ровно 30 лет назад. Теперь же, по словам организаторов церемонии, паузы, расчитанные на шутки и реплики ведущего, закроют музыкальными номерами и специально подготовленными видеороликами. Традиционное объявление номинаций и победителей в них осталось без изменений - на сцену для этой цели по-прежнему будут выходить голливудские звезды.