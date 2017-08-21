Последний раз "Оскар" проходил без ведущего ровно 30 лет назад. Теперь же, по словам организаторов церемонии, паузы, расчитанные на шутки и реплики ведущего, закроют музыкальными номерами и специально подготовленными видеороликами. Традиционное объявление номинаций и победителей в них осталось без изменений - на сцену для этой цели по-прежнему будут выходить голливудские звезды.
Церемония «Оскар-2019» впервые за долгие годы пройдёт без ведущего
Вчера, 01:31
Главную кинопремию мира "Оскар", которая состоится в феврале, оставили без ведущего.
Ранее сообщалось, что ведущим в этом году станет актер Кевин Харт, однако его кандидатура продержалась совсем недолго - вокруг Харта разгорелся скандал, связанный с его гомофобными высказываниями в сети несколько лет назад. Актер не стал раздувать шумиху и сам отказался от роли ведущего.
Последний раз "Оскар" проходил без ведущего ровно 30 лет назад. Теперь же, по словам организаторов церемонии, паузы, расчитанные на шутки и реплики ведущего, закроют музыкальными номерами и специально подготовленными видеороликами. Традиционное объявление номинаций и победителей в них осталось без изменений - на сцену для этой цели по-прежнему будут выходить голливудские звезды.
Последний раз "Оскар" проходил без ведущего ровно 30 лет назад. Теперь же, по словам организаторов церемонии, паузы, расчитанные на шутки и реплики ведущего, закроют музыкальными номерами и специально подготовленными видеороликами. Традиционное объявление номинаций и победителей в них осталось без изменений - на сцену для этой цели по-прежнему будут выходить голливудские звезды.
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Ключевые слова: Оскар-2019, Кевин Харт
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Количество просмотров: 5 538
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, youtube.com, movieweb.com
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Автор фото: instagram, youtube.com, movieweb.com
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Церемония «Оскар-2019» впервые за долгие годы пройдёт без ведущего Главную кинопремию мира "Оскар", которая состоится в феврале, оставили без ведущего.
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