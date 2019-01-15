Певица Angelana презентовала дебютную композицию

Утонченная и грациозная красавица с русскими корнями, ТОП-модель и уже певица стала приятным сюрпризом в российском шоу-бизнесе.Дебютный сингл начинающей певицы стремительно захватил чарты российских и ближнезарубежных радиостанций и музыкальных каналов, без сомнения очаровав широкую аудиторию.Как говорит Анджелана, песня посвящёна отношениям с ее бывшим молодым человеком и всем девушкам, пережившим разрыв с высоко поднятой головой:"Это всего лишь мысли вслух... мысли сильной и уверенной в себе девушки, которая знает себе цену".Об уверенности в себе Анджелана знает не понаслышке. С 19 лет девушка покоряет мировые подиумы, снимается в рекламе известных брендов и регулярно появляется на обложках журналов. Достигнув определенных высот в модельном бизнесе, Анджелана решила добиться новых вершин планируя покорить Олимп российского шоу-бизнеса и имея достаточно высокие шансы получить место на его звездном небосклоне.Новый клип “Я такая одна” выполнен в лучших традициях ТОП глянца в сочетании с чувственным голосом и грациозными движениями девушки.