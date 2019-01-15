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Екатерина Варнава поставила на место наглых подписчиков

15.01.19 / 20:09
Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава не выдержала хамства в Сети.

Екатерина Варнава поставила на место наглых подписчиков
"Не хочу никого обидеть и задеть чьи-то чувства, но....! Год себе спокойненько работала (со своими сложностями, передрягами и проблемами со здоровьем) .... зарабатываю маме на безбедную пенсию, ремонт и отдых РАЗ В ГОД... и вот выкладываю фото (глупое, без претензий)... пишу про джетлаг..... и начинается пиии....ц!!!!! Друзья!!!! вот как же так, милые? Плачу налоги (как многие из вас), закон не нарушаю, в чужую жизнь не лезу, никого не упрекаю.... как же я за свой джетлаг оказалась такой х...ой для вас? Когда это надо стало жить только так, чтобы большинству угодить... да еще где? в инстаграме?!!! Извините, но это лично для меня странно. Выложу фото на пляже - напишут «иди работай, с...». У бассейна - «зажралась тварь». У магазинов - «сдохни мразь». Чем моя скромная персона так многим из вас не угодила? Про троллей я знаю. Но ведь захожу на эти страницы и вижу чьих-то мам, жен, мужей, детей.... реальных людей, не ботов. И я в шоке. Не беру в голову и не обращаю внимание, но у всего есть предел. Отпишитесь, пожалуйста, только не надо советовать, как мне жить, когда родить и какое слово писать - «джетлаг» или «акклиматизация». Я сама пока справляюсь. То, что интересно, спрашиваю у вас прямо. Давайте договариваться, иначе в таком ключе ничего у нас с вами хорошего не получится. И будет очень жаль. У меня все. Некоторых обняла."

- пожаловалась Варнава в Инстаграм.

Екатерина Варнава поставила на место наглых подписчиков


Напомним, в данный момент Катя отдыхает в Америке, путешествуя по разным городам.

Чуть ниже небольшой фотоотчёт.

Екатерина Варнава поставила на место наглых подписчиков


Екатерина Варнава поставила на место наглых подписчиков


Екатерина Варнава поставила на место наглых подписчиков


Екатерина Варнава поставила на место наглых подписчиков


Екатерина Варнава поставила на место наглых подписчиков

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Ключевые слова: Екатерина Варнава

Количество просмотров: 7 111
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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