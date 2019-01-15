Екатерина Варнава поставила на место наглых подписчиков

"Не хочу никого обидеть и задеть чьи-то чувства, но....! Год себе спокойненько работала (со своими сложностями, передрягами и проблемами со здоровьем) .... зарабатываю маме на безбедную пенсию, ремонт и отдых РАЗ В ГОД... и вот выкладываю фото (глупое, без претензий)... пишу про джетлаг..... и начинается пиии....ц!!!!! Друзья!!!! вот как же так, милые? Плачу налоги (как многие из вас), закон не нарушаю, в чужую жизнь не лезу, никого не упрекаю.... как же я за свой джетлаг оказалась такой х...ой для вас? Когда это надо стало жить только так, чтобы большинству угодить... да еще где? в инстаграме?!!! Извините, но это лично для меня странно. Выложу фото на пляже - напишут «иди работай, с...». У бассейна - «зажралась тварь». У магазинов - «сдохни мразь». Чем моя скромная персона так многим из вас не угодила? Про троллей я знаю. Но ведь захожу на эти страницы и вижу чьих-то мам, жен, мужей, детей.... реальных людей, не ботов. И я в шоке. Не беру в голову и не обращаю внимание, но у всего есть предел. Отпишитесь, пожалуйста, только не надо советовать, как мне жить, когда родить и какое слово писать - «джетлаг» или «акклиматизация». Я сама пока справляюсь. То, что интересно, спрашиваю у вас прямо. Давайте договариваться, иначе в таком ключе ничего у нас с вами хорошего не получится. И будет очень жаль. У меня все. Некоторых обняла."- пожаловалась Варнава в Инстаграм.Напомним, в данный момент Катя отдыхает в Америке, путешествуя по разным городам.Чуть ниже небольшой фотоотчёт.