Рианну настолько возмутило поведение отца, что она подала на него иск в суд. В заявлении звезда утверждает, что помимо вышеназванной компании, где незаконно используется её бренд, Рональд также неоднократно пытался продать торговую марку Fenty различным компаниям, в том числе известной сети отелей - всё это, разумеется, без разрешения дочери. В какую сумму Рианна оценила нанесенный ей ущерб, пока остается неизвестным.
Рианна судится с собственным отцом
Вчера, 01:46
Певица Рианна подала в суд на своего отца.
Яблоком раздора в семейном конфликте Рианны и её отца стали деньги. Известно, что исполнительница создала довольно успешные компании декоративной косметики и нижнего белья, в названии которых красуется фамилия Рианны - Fenty. Отец звезды Рональд Фенти, похоже, не смог спокойно смотреть на суммы, проходящие мимо него, и решил подзаработать под тем же брендом. Он создал Fenty Entertainment - компанию, занимающуюся поиском талантливых людей.
Рианну настолько возмутило поведение отца, что она подала на него иск в суд. В заявлении звезда утверждает, что помимо вышеназванной компании, где незаконно используется её бренд, Рональд также неоднократно пытался продать торговую марку Fenty различным компаниям, в том числе известной сети отелей - всё это, разумеется, без разрешения дочери. В какую сумму Рианна оценила нанесенный ей ущерб, пока остается неизвестным.
Рианну настолько возмутило поведение отца, что она подала на него иск в суд. В заявлении звезда утверждает, что помимо вышеназванной компании, где незаконно используется её бренд, Рональд также неоднократно пытался продать торговую марку Fenty различным компаниям, в том числе известной сети отелей - всё это, разумеется, без разрешения дочери. В какую сумму Рианна оценила нанесенный ей ущерб, пока остается неизвестным.
← Анастасия Волочкова произвела фурор на пляже Мальдив (30 фото) Татьяна Терешина родила второго ребенка →
Ключевые слова: Рианна
Количество просмотров: 5 031
Количество просмотров: 5 031
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: imagenesmi.com, harpersbazaar.com.sg, myzutv.ro, glamour.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: imagenesmi.com, harpersbazaar.com.sg, myzutv.ro, glamour.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Ольга Демьянова собрала самых уникальных девушек России на конкурсе красоты 21 февраля в Vegas City Hall состоится беспрецедентный и масштабный конкурс красоты "Ты уникальная".
Анастасия Волочкова произвела фурор на пляже Мальдив (30 фото) 2 января 2019 года балерина Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы.