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Рианна судится с собственным отцом

Вчера, 01:46
Певица Рианна подала в суд на своего отца.

Рианна судится с собственным отцом
Яблоком раздора в семейном конфликте Рианны и её отца стали деньги. Известно, что исполнительница создала довольно успешные компании декоративной косметики и нижнего белья, в названии которых красуется фамилия Рианны - Fenty. Отец звезды Рональд Фенти, похоже, не смог спокойно смотреть на суммы, проходящие мимо него, и решил подзаработать под тем же брендом. Он создал Fenty Entertainment - компанию, занимающуюся поиском талантливых людей.

Рианна судится с собственным отцом


Рианна судится с собственным отцом


Рианну настолько возмутило поведение отца, что она подала на него иск в суд. В заявлении звезда утверждает, что помимо вышеназванной компании, где незаконно используется её бренд, Рональд также неоднократно пытался продать торговую марку Fenty различным компаниям, в том числе известной сети отелей - всё это, разумеется, без разрешения дочери. В какую сумму Рианна оценила нанесенный ей ущерб, пока остается неизвестным.

Рианна судится с собственным отцом

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Ключевые слова: Рианна

Количество просмотров: 5 031
Автор: Katarina

Автор фото: imagenesmi.com, harpersbazaar.com.sg, myzutv.ro, glamour.com

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