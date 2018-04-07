Рианна судится с собственным отцом

Яблоком раздора в семейном конфликте Рианны и её отца стали деньги. Известно, что исполнительница создала довольно успешные компании декоративной косметики и нижнего белья, в названии которых красуется фамилия Рианны - Fenty. Отец звезды Рональд Фенти, похоже, не смог спокойно смотреть на суммы, проходящие мимо него, и решил подзаработать под тем же брендом. Он создал Fenty Entertainment - компанию, занимающуюся поиском талантливых людей.Рианну настолько возмутило поведение отца, что она подала на него иск в суд. В заявлении звезда утверждает, что помимо вышеназванной компании, где незаконно используется её бренд, Рональд также неоднократно пытался продать торговую марку Fenty различным компаниям, в том числе известной сети отелей - всё это, разумеется, без разрешения дочери. В какую сумму Рианна оценила нанесенный ей ущерб, пока остается неизвестным.