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Ольга Демьянова собрала самых уникальных девушек России на конкурсе красоты

Вчера, 22:33
21 февраля в Vegas City Hall состоится беспрецедентный и масштабный конкурс красоты "Ты уникальная".

Ольга Демьянова собрала самых уникальных девушек России на конкурсе красоты
Основная особенность конкурса состоит в том для участия в нем не требуются модельные параметры или эталонные штампы внешней красоты. Единственное ограничение - это возраст. Принять участие в конкурсе могут девушки от пятнадцати до тридцати пяти лет.

"Для нас совершенно не важно семейное положение участниц, есть ли у них дети, татуировки или пирсинг. Главное - это личность и желание быть лучшей"

- комментирует директор конкурса в Москве Ольга Демьянова.

Ольга Демьянова собрала самых уникальных девушек России на конкурсе красоты


Конкурс представляет девушкам возможность выйти на большую сцену Vegas City Hall с известными артистами нашей страны, а также поучаствовать в постановочном мюзикле и побороться за главный приз - корона конкурса «ТЫ УНИКАЛЬНАЯ».

Важно отметить, что каждая участница пройдёт подготовительную программу с множеством мастер-классов. Девушкам будут предоставлены дизайнерские платья, купальники на все выходы и фотосессии, а над образами будут работать ТОПовые стилисты и визажисты.

"В нашем проекте «ТЫ УНИКАЛЬНАЯ» есть за что побороться! Кроме короны победительниц ждут ждут замечательные призы: меховые изделия, ювелирные украшения, денежные призы, автомобили и многое другое. Победителя отборочных этапов ждёт путевка на участие в Гранд Финале, который пройдёт в Санкт-Петербурге 15 марта это Юбилейный Всероссийский финал, где главный приз - КВАРТИРА!".

В нем будут участвовать девушки со всей России, победительницы от каждого города.

Дополнительная информация на сайте конкурса Ti-unikalnaya.ru, а так же в официальных Инстаграм аккаунтах:
@ti_unikalnaya
@tu.russia

← Татьяна Терешина родила второго ребенка

Ключевые слова: Ольга Демьянова

Количество просмотров: 2 821
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Ольга Демьянова собрала самых уникальных девушек России на конкурсе красоты 21 февраля в Vegas City Hall состоится беспрецедентный и масштабный конкурс красоты "Ты уникальная".
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