Ольга Демьянова собрала самых уникальных девушек России на конкурсе красоты

Основная особенность конкурса состоит в том для участия в нем не требуются модельные параметры или эталонные штампы внешней красоты. Единственное ограничение - это возраст. Принять участие в конкурсе могут девушки от пятнадцати до тридцати пяти лет."Для нас совершенно не важно семейное положение участниц, есть ли у них дети, татуировки или пирсинг. Главное - это личность и желание быть лучшей"- комментирует директор конкурса в Москве Ольга Демьянова.Конкурс представляет девушкам возможность выйти на большую сцену Vegas City Hall с известными артистами нашей страны, а также поучаствовать в постановочном мюзикле и побороться за главный приз - корона конкурса «ТЫ УНИКАЛЬНАЯ».Важно отметить, что каждая участница пройдёт подготовительную программу с множеством мастер-классов. Девушкам будут предоставлены дизайнерские платья, купальники на все выходы и фотосессии, а над образами будут работать ТОПовые стилисты и визажисты."В нашем проекте «ТЫ УНИКАЛЬНАЯ» есть за что побороться! Кроме короны победительниц ждут ждут замечательные призы: меховые изделия, ювелирные украшения, денежные призы, автомобили и многое другое. Победителя отборочных этапов ждёт путевка на участие в Гранд Финале, который пройдёт в Санкт-Петербурге 15 марта это Юбилейный Всероссийский финал, где главный приз - КВАРТИРА!".В нем будут участвовать девушки со всей России, победительницы от каждого города.Дополнительная информация на сайте конкурса Ti-unikalnaya.ru, а так же в официальных Инстаграм аккаунтах:@ti_unikalnaya@tu.russia