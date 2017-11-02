"Есть только один минус. Континенты вот так не соединить и не объединить в один часовой пояс и поэтому я по прежнему засыпаю, тогда, когда ты только просыпаешься" - гласит подпись к фото. Звезд и правда разделяют часовые пояса: Виктория живет в Москве, Алексей большую часть времени проводит в США. На днях певица рассказала о своих отношениях с Воробьевым в интервью для издания "Теленеделя": "Пока мы с Лешей встречались, мы никогда не ссорились. Потом просто расстались, и все. И никогда не обсуждали наши отношения. Мы несколько раз сходились вновь - и не вспоминали, почему расстались. Расходились, снова не понимая, почему так все произошло. Все оставалось внутри. Однажды я попросила его о встрече, думала: "Вот сейчас все выскажу!", и мы навсегда забудем друг о друге. В итоге проговорили о разной ерунде и опять стали встречаться. Так и живем".
Виктория Дайнеко обновила блог постельным снимком с Алексеем Воробьевым
Вчера, 01:48
Пикантное фото появилось в личном блоге певицы Виктории Дайнеко.
Сообщения о том, что звездные исполнители Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев снова вместе, появились в конце прошлого года. Они выпустили совместную композицию "С новым годом, мой любимый человек", затем на этот трек был снят клип. Сегодня же в блоге Дайнеко появился нежный совместный снимок с Воробьевым.
"Есть только один минус. Континенты вот так не соединить и не объединить в один часовой пояс и поэтому я по прежнему засыпаю, тогда, когда ты только просыпаешься" - гласит подпись к фото. Звезд и правда разделяют часовые пояса: Виктория живет в Москве, Алексей большую часть времени проводит в США. На днях певица рассказала о своих отношениях с Воробьевым в интервью для издания "Теленеделя": "Пока мы с Лешей встречались, мы никогда не ссорились. Потом просто расстались, и все. И никогда не обсуждали наши отношения. Мы несколько раз сходились вновь - и не вспоминали, почему расстались. Расходились, снова не понимая, почему так все произошло. Все оставалось внутри. Однажды я попросила его о встрече, думала: "Вот сейчас все выскажу!", и мы навсегда забудем друг о друге. В итоге проговорили о разной ерунде и опять стали встречаться. Так и живем".
"Есть только один минус. Континенты вот так не соединить и не объединить в один часовой пояс и поэтому я по прежнему засыпаю, тогда, когда ты только просыпаешься" - гласит подпись к фото. Звезд и правда разделяют часовые пояса: Виктория живет в Москве, Алексей большую часть времени проводит в США. На днях певица рассказала о своих отношениях с Воробьевым в интервью для издания "Теленеделя": "Пока мы с Лешей встречались, мы никогда не ссорились. Потом просто расстались, и все. И никогда не обсуждали наши отношения. Мы несколько раз сходились вновь - и не вспоминали, почему расстались. Расходились, снова не понимая, почему так все произошло. Все оставалось внутри. Однажды я попросила его о встрече, думала: "Вот сейчас все выскажу!", и мы навсегда забудем друг о друге. В итоге проговорили о разной ерунде и опять стали встречаться. Так и живем".
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Ключевые слова: Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев
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Количество просмотров: 9 997
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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