Брат Гарика Бурито и участник шоу песни на ТНТ создали новую музыкальную группу

Сергей участник шоу «Песни на ТНТ» и выступал вместе с группами Пицца, Iowa , Мураками. Антон родной брат Гарика Бурито. поэтому любовь к музыке заложена на генетическом уровне. Дебютный сингл «Больше не надо» они выпустили в августе 2018, а в ноябре появилась вторая композиция «Вся моя».
Ну, и первый вопрос, который был задан ребятам - как вам пришло в голову создать музыкальную группу?
-У меня это уже 3-из коллектив по счету:) с 13 лет как взял гитару верен делу до сих пор. Я виду себя артистом и музыкантом. Вот и вся идея , а с Антохой познакомились на Love Radio, где работаем и там я предложил объединится , так как я реп читаю не очень, хотя может и очень:)
2. Расскажите историю названия группы?
-Проект Bezorbit это то что я вынашивал долго, названий было много , мы размышляли с моей девушкой и как то само пришло:) Но прошла не одна неделя. Должно было что-то глубокое со смыслом.
3. Кто вам пишет песни?
-Песни пишем сами, у меня все начиналось с подъездных аккордов , репетиционных точек, дубильных импровизаций и потом набиваешь руку и учишься писать стихи, строчки , выстраивать мелодические линии и вот в итоге открывается умение писать песни и музыку.