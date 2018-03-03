Брат Гарика Бурито и участник шоу песни на ТНТ создали новую музыкальную группу

Дуэт Сергея Фатеева и Антона Бурнышева получил название Bezorbit, что на 100% совпадает с их отношением к музыке - микс стилей от future bass , dark rnb, tropical, без границ, без рамок, без орбит.

Дуэт Сергея Фатеева и Антона Бурнышева получил название Bezorbit, что на 100% совпадает с их отношением к музыке - микс стилей от future bass , dark rnb, tropical, без границ, без рамок, без орбит.Сергей участник шоу «Песни на ТНТ» и выступал вместе с группами Пицца, Iowa , Мураками. Антон родной брат Гарика Бурито. поэтому любовь к музыке заложена на генетическом уровне. Дебютный сингл «Больше не надо» они выпустили в августе 2018, а в ноябре появилась вторая композиция «Вся моя».