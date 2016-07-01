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Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак

Сегодня, 04:06
СМИ распространили новость о драке между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым.

Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак
Напомним, что совсем недавно интернет взорвала новость о романе телеведущей Ксении Собчак и Константина Богомолова - их неоднократно видели вместе. Чуть позже поклонники заметили, что Собчак и её супруг Максим Виторган перестали носить обручальные кольца.

Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак


Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак


Теперь же, буквально несколько часов назад, между Виторганом и Богомоловым возникла потасовка в центре Москвы. О драке первым сообщило издание Starhit. Утверждается, что в понедельник вечером актер зашёл в кафе, где проводил время Богомолов. Мужчины вышли на улицу, а вскоре Богомолов вернулся в заведение с окровавленным лицом - очевидцы сообщают, у него был разбит нос. Ксения Собчак пока никак не прокомментировала инцидент, однако многие пользователи сети и СМИ уверены, что драка произошла именно из-за неё.

Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак


Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак

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Ключевые слова: Максим Виторган, Ксения Собчак, Константин Богомолов

Количество просмотров: 13 819
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак СМИ распространили новость о драке между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым.
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