Кейт Бекинсейл попала в больницу: актриса выложила снимки из палаты

Накануне стало известно, что 45-летняя Кейт Бекинсейл угодила в больницу. О своей госпитализации и поставленном диагнозе звезда сообщила в личном блоге, сопроводив пост фотографиями на больничной койке."Разрыв кисты яичника заставляет меня испытывать много боли, а от морфина я плачу. Безумно благодарна всем, кто за мной присматривает" - написала актриса.Поклонники Кейт буквально засыпали её комментариями с пожеланиями скорейшего выздоровления и избавления от сильных болей, которые характерны такому диагнозу.