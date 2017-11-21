Кейт Бекинсейл попала в больницу: актриса выложила снимки из палаты

Накануне стало известно, что 45-летняя Кейт Бекинсейл угодила в больницу. О своей госпитализации и поставленном диагнозе звезда сообщила в личном блоге, сопроводив пост фотографиями на больничной койке.
"Разрыв кисты яичника заставляет меня испытывать много боли, а от морфина я плачу. Безумно благодарна всем, кто за мной присматривает" - написала актриса.
Поклонники Кейт буквально засыпали её комментариями с пожеланиями скорейшего выздоровления и избавления от сильных болей, которые характерны такому диагнозу.
Ключевые слова: Кейт Бекинсейл
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Автор: Katarina
Автор фото: instagram, thewrap.com, celebmafia.com
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