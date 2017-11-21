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Кейт Бекинсейл попала в больницу: актриса выложила снимки из палаты

Вчера, 02:57
Голливудская актриса Кейт Бекинсейл была экстренно госпитализирована в одну из клиник США.

Кейт Бекинсейл попала в больницу: актриса выложила снимки из палаты
Накануне стало известно, что 45-летняя Кейт Бекинсейл угодила в больницу. О своей госпитализации и поставленном диагнозе звезда сообщила в личном блоге, сопроводив пост фотографиями на больничной койке.

Кейт Бекинсейл попала в больницу: актриса выложила снимки из палаты


"Разрыв кисты яичника заставляет меня испытывать много боли, а от морфина я плачу. Безумно благодарна всем, кто за мной присматривает" - написала актриса.

Кейт Бекинсейл попала в больницу: актриса выложила снимки из палаты


Поклонники Кейт буквально засыпали её комментариями с пожеланиями скорейшего выздоровления и избавления от сильных болей, которые характерны такому диагнозу.

Кейт Бекинсейл попала в больницу: актриса выложила снимки из палаты


Кейт Бекинсейл попала в больницу: актриса выложила снимки из палаты

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Ключевые слова: Кейт Бекинсейл

Количество просмотров: 5 187
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, thewrap.com, celebmafia.com

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