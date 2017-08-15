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Анна Калашникова прокомментировала скандал вокруг Ксении Собчак и её мужчин

Сегодня, 03:28
Модель Анна Калашникова поведала своё мнение о "любовном треугольнике" Ксении Собчак.

Анна Калашникова прокомментировала скандал вокруг Ксении Собчак и её мужчин
Первые слухи о том, что в семье телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана не всё гладко, появились ещё в конце лета прошлого года. Затем Собчак всё чаще стали замечать в обществе режиссера Константина Богомолова. Все участники этой громкой истории наотрез отказываются комментировать появляющиеся сообщения, однако шумиха только разгорается. Новую силу скандал набрал после драки Виторгана и Богомолова, случившейся на минувшей неделе в центре Москвы.

Анна Калашникова прокомментировала скандал вокруг Ксении Собчак и её мужчин


Анна Калашникова прокомментировала скандал вокруг Ксении Собчак и её мужчин


Своё мнение о происходящем высказала Анна Калашникова, задавшаяся вопросом: "Почему людей так волнует частная жизнь и разборки, в то время как интерес к творчеству уходит на второй план?". Анна отметила, что лично знакома с Собчак и считает её умной женщиной, способной разобраться в этой ситуации самостоятельно. Калашникова также добавила, что если бы вокруг этой истории не было такого внимания со стороны СМИ, всё могло бы быть по-другому. Ведь счастье, как известно, любит тишину, поэтому вся история - личное дело её участников, а вмешательство извне только вредит, что Анна, по её словам, испытала на собственном опыте.

Анна Калашникова прокомментировала скандал вокруг Ксении Собчак и её мужчин


Анна Калашникова прокомментировала скандал вокруг Ксении Собчак и её мужчин

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Ключевые слова: Анна Калашникова, Ксения Собчак, Максим Виторган, Константин Богомолов

Количество просмотров: 8 385
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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