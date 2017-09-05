Игорь Николаев показал редкое фото Аллы Пугачёвой

Для поклонников музыканта Игоря Николаева не секрет, что у него есть довольно большая коллекция раритетных фотографий звезд отечественной эстрады за разные годы. Главной звездой его подборки, конечно, является примадонна - на днях Николаев обновил свой блог снимком с Аллой Пугачёвой."Москва, Театр Эстрады, 1981, премьера песни «Маэстро», и я - между двух огней - Маэстро Паулсом и Аллой Пугачёвой!) Помню, как ехал в метро, расписывал партии для музыкантов, и не проставил бемоли при ключе! И вместо минора получился мажор - весёлая баварская песенка!) На репетиции Раймонда это очень рассмешило! Как вчера!... #игорьниколаев #раймондпаулс #аллапугачева #маэстро #театрэстрады" - подписал кадр музыкант.