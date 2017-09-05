"Москва, Театр Эстрады, 1981, премьера песни «Маэстро», и я - между двух огней - Маэстро Паулсом и Аллой Пугачёвой!) Помню, как ехал в метро, расписывал партии для музыкантов, и не проставил бемоли при ключе! И вместо минора получился мажор - весёлая баварская песенка!) На репетиции Раймонда это очень рассмешило! Как вчера!... #игорьниколаев #раймондпаулс #аллапугачева #маэстро #театрэстрады" - подписал кадр музыкант.
Игорь Николаев показал редкое фото Аллы Пугачёвой
Вчера, 03:31
Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал архивный снимок Аллы Пугачёвой.
Для поклонников музыканта Игоря Николаева не секрет, что у него есть довольно большая коллекция раритетных фотографий звезд отечественной эстрады за разные годы. Главной звездой его подборки, конечно, является примадонна - на днях Николаев обновил свой блог снимком с Аллой Пугачёвой.
"Москва, Театр Эстрады, 1981, премьера песни «Маэстро», и я - между двух огней - Маэстро Паулсом и Аллой Пугачёвой!) Помню, как ехал в метро, расписывал партии для музыкантов, и не проставил бемоли при ключе! И вместо минора получился мажор - весёлая баварская песенка!) На репетиции Раймонда это очень рассмешило! Как вчера!... #игорьниколаев #раймондпаулс #аллапугачева #маэстро #театрэстрады" - подписал кадр музыкант.
"Москва, Театр Эстрады, 1981, премьера песни «Маэстро», и я - между двух огней - Маэстро Паулсом и Аллой Пугачёвой!) Помню, как ехал в метро, расписывал партии для музыкантов, и не проставил бемоли при ключе! И вместо минора получился мажор - весёлая баварская песенка!) На репетиции Раймонда это очень рассмешило! Как вчера!... #игорьниколаев #раймондпаулс #аллапугачева #маэстро #театрэстрады" - подписал кадр музыкант.
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Ключевые слова: Игорь Николаев, Алла Пугачева
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Количество просмотров: 5 161
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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