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Вера Брежнева и Елена Перминова загорают на пляже, оставив своих мужей дома

Вчера, 17:10
Певица Вера Брежнева и модель Елена Перминова выкладывают в сеть горячие снимки своего отдыха на Мальдивах.

Вера Брежнева и Елена Перминова загорают на пляже, оставив своих мужей дома
"Моя подружечка Вера пригласила провести пять кайфовых дней girls only" - написала Перминова в комментарии к серии снимков с райских островов, где компанию по путешествию ей составили Вера Брежнева и визажист Александра Кириенко. В таком настоящем звездном девичнике места мужчинам, конечно, не нашлось - супруг Брежневой Константин Меладзе, равно как и супруг Перминовой Александр Лебедев остались дома.

Вера Брежнева и Елена Перминова загорают на пляже, оставив своих мужей дома


Как известно, российские знаменитости постоянно летают на Мальдивы и острова смело можно назвать их любимым местом отдыха. И если Елена Перминова уже давно оценила местные красоты, то Вера Брежнева оказалась на Мальдивах впервые: "Я хотела попасть на эти острова много лет… И вот наконец-то появилась возможность сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую" - написала певица.

Вера Брежнева и Елена Перминова загорают на пляже, оставив своих мужей дома


Вера Брежнева и Елена Перминова загорают на пляже, оставив своих мужей дома


Вера Брежнева и Елена Перминова загорают на пляже, оставив своих мужей дома


Вера Брежнева и Елена Перминова загорают на пляже, оставив своих мужей дома

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Ключевые слова: Вера Брежнева, Елена Перминова

Количество просмотров: 4 498
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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