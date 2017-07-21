Как известно, российские знаменитости постоянно летают на Мальдивы и острова смело можно назвать их любимым местом отдыха. И если Елена Перминова уже давно оценила местные красоты, то Вера Брежнева оказалась на Мальдивах впервые: "Я хотела попасть на эти острова много лет… И вот наконец-то появилась возможность сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую" - написала певица.
Вера Брежнева и Елена Перминова загорают на пляже, оставив своих мужей дома
Вчера, 17:10
Певица Вера Брежнева и модель Елена Перминова выкладывают в сеть горячие снимки своего отдыха на Мальдивах.
"Моя подружечка Вера пригласила провести пять кайфовых дней girls only" - написала Перминова в комментарии к серии снимков с райских островов, где компанию по путешествию ей составили Вера Брежнева и визажист Александра Кириенко. В таком настоящем звездном девичнике места мужчинам, конечно, не нашлось - супруг Брежневой Константин Меладзе, равно как и супруг Перминовой Александр Лебедев остались дома.
Как известно, российские знаменитости постоянно летают на Мальдивы и острова смело можно назвать их любимым местом отдыха. И если Елена Перминова уже давно оценила местные красоты, то Вера Брежнева оказалась на Мальдивах впервые: "Я хотела попасть на эти острова много лет… И вот наконец-то появилась возможность сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую" - написала певица.
Как известно, российские знаменитости постоянно летают на Мальдивы и острова смело можно назвать их любимым местом отдыха. И если Елена Перминова уже давно оценила местные красоты, то Вера Брежнева оказалась на Мальдивах впервые: "Я хотела попасть на эти острова много лет… И вот наконец-то появилась возможность сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую" - написала певица.
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Ключевые слова: Вера Брежнева, Елена Перминова
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Количество просмотров: 4 498
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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