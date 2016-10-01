Впервые после развода: фотографы запечатлели Анджелину Джоли и Брэда Питта вместе

Громкий развод самой красивой пары Голливуда продолжается уже больше двух лет - около месяца назад Энджи и Брэду, наконец, удалось полностью согласовать вопрос о совместной и равной опеке над шестерыми детьми, трое из которых являются приемными. На днях Джоли и Питт встретились в Лос-Анджелесе, чтобы, вероятно, продолжить обсуждение дальнейшего судебного процесса о разводе.По сообщениям западных изданий, приемные сыновья пары, 17-летний Мэддокс и 15-летний Пакс до сих пор не помирились с отцом. Напомним, что именно стычка Питта и Мэддокса на борту самолета, возможно, стала последней каплей - тогда актер вновь выпил лишнего и пытался ударить Джоли - Мэддокс встал на защиту мамы.