Елена Беркова рассказала о новых любовниках и удалении комков Биша

Где конкретно Елена говорить не стала, дабы не наехали поклонники, но многие предположили, что это Таиланд.
Вместе с Берковой в эфире был её друг Максимилиан.
Конечно же, многие вопросы были о сексе, ведь Беркова должна удовлетворять свои потребности вне зависимости от того замужем она или нет:
"Вам рассказать о всех партнерах, с которыми я сейчас занимаюсь сексом?"
- мило смеясь спросила Елена у зрителей эфира.
В интервью было много вопросов и ответов про удаление комков Биша с лица, на что Елена ответила положительно, так же Беркова показала фигуру в купальнике и поведала о том, как зарабатывает в данный момент.