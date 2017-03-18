Елена Беркова рассказала о новых любовниках и удалении комков Биша

Но в Stories актриса Всея Руси поведала о том, что в данный момент она находится в тёплых странах и греет тело на солнышке.Где конкретно Елена говорить не стала, дабы не наехали поклонники, но многие предположили, что это Таиланд.Вместе с Берковой в эфире был её друг Максимилиан.Конечно же, многие вопросы были о сексе, ведь Беркова должна удовлетворять свои потребности вне зависимости от того замужем она или нет:"Вам рассказать о всех партнерах, с которыми я сейчас занимаюсь сексом?"- мило смеясь спросила Елена у зрителей эфира.В интервью было много вопросов и ответов про удаление комков Биша с лица, на что Елена ответила положительно, так же Беркова показала фигуру в купальнике и поведала о том, как зарабатывает в данный момент.