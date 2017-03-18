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Елена Беркова рассказала о новых любовниках и удалении комков Биша

Вчера, 12:04
В Инстаграм Елены Берковой никакой информации об этом нет.

Елена Беркова рассказала о новых любовниках и удалении комков Биша
Но в Stories актриса Всея Руси поведала о том, что в данный момент она находится в тёплых странах и греет тело на солнышке.

Где конкретно Елена говорить не стала, дабы не наехали поклонники, но многие предположили, что это Таиланд.

Вместе с Берковой в эфире был её друг Максимилиан.

Елена Беркова рассказала о новых любовниках и удалении комков Биша


Конечно же, многие вопросы были о сексе, ведь Беркова должна удовлетворять свои потребности вне зависимости от того замужем она или нет:

"Вам рассказать о всех партнерах, с которыми я сейчас занимаюсь сексом?"

- мило смеясь спросила Елена у зрителей эфира.

В интервью было много вопросов и ответов про удаление комков Биша с лица, на что Елена ответила положительно, так же Беркова показала фигуру в купальнике и поведала о том, как зарабатывает в данный момент.


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Ключевые слова: Елена Беркова

Количество просмотров: 5 187
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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