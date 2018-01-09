Montesuma и Manula рассказали о шоу-бизнесе и «Зажигалке»

Montesuma & Manula - это Николай Кузнецов и Виктория Родионова, которые стали известны, как только в сети появился их трек «Между телами».

Montesuma & Manula - это Николай Кузнецов и Виктория Родионова, которые стали известны, как только в сети появился их трек «Между телами».Затем композиция обзавелась многочисленными ремиксами, а в сентябре 2018 года вышла и официальная экранизация-клип. В результате «Между телами» вошёл в топ-30 треков 2018 года!В конце года группа выпустила новый сингл «Зажигалка», который сразу встал в горячую ротацию на радио LikeFM. Об этом и многом другом ребята рассказали в откровенном интервью.