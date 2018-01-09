Montesuma и Manula рассказали о шоу-бизнесе и «Зажигалке»

Затем композиция обзавелась многочисленными ремиксами, а в сентябре 2018 года вышла и официальная экранизация-клип. В результате «Между телами» вошёл в топ-30 треков 2018 года!
В конце года группа выпустила новый сингл «Зажигалка», который сразу встал в горячую ротацию на радио LikeFM. Об этом и многом другом ребята рассказали в откровенном интервью.
Когда вы решили стать музыкантами и почему?
Если вы имеете ввиду, когда мы решили стать музыкантами как группа, то это было на последнем курсе колледжа, в котором мы вместе учились, нас объединяли примерно одни жанры музыки и мы хотели сделать что-то свое.
Что послужило толчком к тому, что вы стали заниматься музыкой ?
Мы думаем, что желание заниматься музыкой закладывается с детства, и у нас это желание так же было воспитано и вложено с рождения.