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Montesuma и Manula рассказали о шоу-бизнесе и «Зажигалке»

Вчера, 14:53
Montesuma & Manula - это Николай Кузнецов и Виктория Родионова, которые стали известны, как только в сети появился их трек «Между телами».

Montesuma и Manula рассказали о шоу-бизнесе и «Зажигалке»
Montesuma & Manula - это Николай Кузнецов и Виктория Родионова, которые стали известны, как только в сети появился их трек «Между телами».

Montesuma и Manula рассказали о шоу-бизнесе и «Зажигалке»


Затем композиция обзавелась многочисленными ремиксами, а в сентябре 2018 года вышла и официальная экранизация-клип. В результате «Между телами» вошёл в топ-30 треков 2018 года!

В конце года группа выпустила новый сингл «Зажигалка», который сразу встал в горячую ротацию на радио LikeFM. Об этом и многом другом ребята рассказали в откровенном интервью.

Когда вы решили стать музыкантами и почему?

Если вы имеете ввиду, когда мы решили стать музыкантами как группа, то это было на последнем курсе колледжа, в котором мы вместе учились, нас объединяли примерно одни жанры музыки и мы хотели сделать что-то свое.

Что послужило толчком к тому, что вы стали заниматься музыкой ?

Мы думаем, что желание заниматься музыкой закладывается с детства, и у нас это желание так же было воспитано и вложено с рождения.


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Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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