Поэт, композитор и певица Алена Швец дала первое большое интервью

В свои 17 Алёна Швец выпустила несколько альбомов, слушая которые, вы погружаетесь в атмосферу школы, первой любви, разговоров на балконе и звездного неба. Количество её поклонников растет с каждым днем и сегодня она согласилась дать свое первое большое интервью.
- Меня зовут Алёна. Я родилась в Челябинске и даже почти закончила там школу. Но в 11 классе посреди года сбежала в Санкт-Петербург. Ну, там, мальчики из Питера всякие, вы понимаете. Но если серьезно, то мне нужно было новое пространство для творчества, новые эмоции и возможности.
Когда ты начала писать стихи?
Стихи я пишу столько, сколько себя помню, мне всегда казалось прикольным, как некоторые слова подходят друг к другу.
Кто тебя научил играть на гитаре?
На гитаре я училась играть сама. Летом. По интернету, конечно же. У меня неправильно стоят пальцы, кривоватое баррэ, но жить можно.
Расскажи о своей семье, кто тебя поддерживает?
Я очень люблю свою семью. Поддерживают меня все: от бабули до младших братьев. Правда, им мои песни слушать немного рановато, ну пусть.