Поэт, композитор и певица Алена Швец дала первое большое интервью

Простые и искренние песни этой школьницы из Челябинска появились в сети только весной, но уже успели стать хитами для сотен тысяч человек.

Простые и искренние песни этой школьницы из Челябинска появились в сети только весной, но уже успели стать хитами для сотен тысяч человек.В свои 17 Алёна Швец выпустила несколько альбомов, слушая которые, вы погружаетесь в атмосферу школы, первой любви, разговоров на балконе и звездного неба. Количество её поклонников растет с каждым днем и сегодня она согласилась дать свое первое большое интервью.