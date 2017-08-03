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Поэт, композитор и певица Алена Швец дала первое большое интервью

Вчера, 19:56
Простые и искренние песни этой школьницы из Челябинска появились в сети только весной, но уже успели стать хитами для сотен тысяч человек.

Поэт, композитор и певица Алена Швец дала первое большое интервью
Простые и искренние песни этой школьницы из Челябинска появились в сети только весной, но уже успели стать хитами для сотен тысяч человек.

Поэт, композитор и певица Алена Швец дала первое большое интервью


В свои 17 Алёна Швец выпустила несколько альбомов, слушая которые, вы погружаетесь в атмосферу школы, первой любви, разговоров на балконе и звездного неба. Количество её поклонников растет с каждым днем и сегодня она согласилась дать свое первое большое интервью.

- Меня зовут Алёна. Я родилась в Челябинске и даже почти закончила там школу. Но в 11 классе посреди года сбежала в Санкт-Петербург. Ну, там, мальчики из Питера всякие, вы понимаете. Но если серьезно, то мне нужно было новое пространство для творчества, новые эмоции и возможности.

Когда ты начала писать стихи?

Стихи я пишу столько, сколько себя помню, мне всегда казалось прикольным, как некоторые слова подходят друг к другу.

Кто тебя научил играть на гитаре?

На гитаре я училась играть сама. Летом. По интернету, конечно же. У меня неправильно стоят пальцы, кривоватое баррэ, но жить можно.

Расскажи о своей семье, кто тебя поддерживает?

Я очень люблю свою семью. Поддерживают меня все: от бабули до младших братьев. Правда, им мои песни слушать немного рановато, ну пусть.


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Ключевые слова: Алена Швец

Количество просмотров: 2 743
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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Поэт, композитор и певица Алена Швец дала первое большое интервью Простые и искренние песни этой школьницы из Челябинска появились в сети только весной, но уже успели стать хитами для сотен тысяч человек.
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