Екатерина Архарова готовится запустить блог о кулинарии

Оказалось, что Екатерина запускает собственное дело, связанное с кулинарией.Архарова будет вести блог, в котором, вместе с подругой и коллегой, поведает о вкусных блюдах. Екатерина презентовала новый проект в Инстаграм."Друзья! С сегодняшнего дня я буду вести свой кулинарный блог, который я создала с нашей #РаисаЗахарна для осуществления своих кулинарных экспериментов, написания для вас полезных советов, историй, ну, и конечно, новостей от “Раисы Захарны” @raisa_zakharna Поэтому подписывайтесь! Буду рада, если мое творчество найдет отклик в вашем сердце. А лучше в вашем желудке!".Напомним, что именно этим занималась супруга Андрона Кончаловского Алёны Высоцкая, которая после создала целую индустрию. Интересно, удастся ли сделать это же Екатерине.