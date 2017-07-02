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Екатерина Архарова готовится запустить блог о кулинарии

Вчера, 16:12
Муж Екатерины Архаровой нашёлся, жизнь вернулась в прежнее русло. А значит можно подумать и о работе.

Екатерина Архарова готовится запустить блог о кулинарии
Оказалось, что Екатерина запускает собственное дело, связанное с кулинарией.

Архарова будет вести блог, в котором, вместе с подругой и коллегой, поведает о вкусных блюдах. Екатерина презентовала новый проект в Инстаграм.

"Друзья! С сегодняшнего дня я буду вести свой кулинарный блог, который я создала с нашей #РаисаЗахарна для осуществления своих кулинарных экспериментов, написания для вас полезных советов, историй, ну, и конечно, новостей от “Раисы Захарны” @raisa_zakharna Поэтому подписывайтесь! Буду рада, если мое творчество найдет отклик в вашем сердце. А лучше в вашем желудке!".

Екатерина Архарова готовится запустить блог о кулинарии


Напомним, что именно этим занималась супруга Андрона Кончаловского Алёны Высоцкая, которая после создала целую индустрию. Интересно, удастся ли сделать это же Екатерине.

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Ключевые слова: Екатерина Архарова

Количество просмотров: 2 600
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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