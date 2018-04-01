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Жизель Бюндхен впервые рассказала, почему ушла от Леонардо ДиКаприо

Сегодня, 03:07
Модель Жизель Бюндхен поведала, почему распался её роман с Леонардо ДиКаприо.

Жизель Бюндхен впервые рассказала, почему ушла от Леонардо ДиКаприо
Роман со звездой подиума Жизель Бюндхен, пожалуй, до сих пор остается самым известным романом оскароносного актера Леонардо ДиКаприо. Их отношения длились пять лет, распалась же пара в 2005 году. Причин разрыва романа, который чуть не дошёл до свадьбы, называлось несколько, однако истина так и осталась тайной. С того момента у актера уже было множество романов с другими моделями, а Бюндхен удачно вышла замуж и воспитывает двоих детей.

Жизель Бюндхен впервые рассказала, почему ушла от Леонардо ДиКаприо


Жизель Бюндхен впервые рассказала, почему ушла от Леонардо ДиКаприо


Жизель Бюндхен впервые рассказала, почему ушла от Леонардо ДиКаприо


"Я вдруг осознала те вещи, на которые ранее вообще не обращала внимания. Я прокручивала в голове свои действия, раз за разом. Я курила сигареты, выпивала бутылку вина, три мокка фраппучино каждый день. И однажды все бросила. Подумала, что если что-то причиняет мне боль, оно должно уйти из моей жизни. Каждый человек, встречающийся на нашем жизненном пути, наш учитель. Он приходит к нам, чтобы мы поняли что-то о себе. Я думаю, он был им" - сказала модель о своём бывшем возлюбленном.

Жизель Бюндхен впервые рассказала, почему ушла от Леонардо ДиКаприо

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Ключевые слова: Леонардо ДиКаприо, Жизель Бюндхен

Количество просмотров: 6 045
Автор: Katarina

Автор фото: eonline.com, elle.mx, pasiondemaria.com, people.com

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