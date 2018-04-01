"Я вдруг осознала те вещи, на которые ранее вообще не обращала внимания. Я прокручивала в голове свои действия, раз за разом. Я курила сигареты, выпивала бутылку вина, три мокка фраппучино каждый день. И однажды все бросила. Подумала, что если что-то причиняет мне боль, оно должно уйти из моей жизни. Каждый человек, встречающийся на нашем жизненном пути, наш учитель. Он приходит к нам, чтобы мы поняли что-то о себе. Я думаю, он был им" - сказала модель о своём бывшем возлюбленном.
Жизель Бюндхен впервые рассказала, почему ушла от Леонардо ДиКаприо
Сегодня, 03:07
Модель Жизель Бюндхен поведала, почему распался её роман с Леонардо ДиКаприо.
Роман со звездой подиума Жизель Бюндхен, пожалуй, до сих пор остается самым известным романом оскароносного актера Леонардо ДиКаприо. Их отношения длились пять лет, распалась же пара в 2005 году. Причин разрыва романа, который чуть не дошёл до свадьбы, называлось несколько, однако истина так и осталась тайной. С того момента у актера уже было множество романов с другими моделями, а Бюндхен удачно вышла замуж и воспитывает двоих детей.
"Я вдруг осознала те вещи, на которые ранее вообще не обращала внимания. Я прокручивала в голове свои действия, раз за разом. Я курила сигареты, выпивала бутылку вина, три мокка фраппучино каждый день. И однажды все бросила. Подумала, что если что-то причиняет мне боль, оно должно уйти из моей жизни. Каждый человек, встречающийся на нашем жизненном пути, наш учитель. Он приходит к нам, чтобы мы поняли что-то о себе. Я думаю, он был им" - сказала модель о своём бывшем возлюбленном.
"Я вдруг осознала те вещи, на которые ранее вообще не обращала внимания. Я прокручивала в голове свои действия, раз за разом. Я курила сигареты, выпивала бутылку вина, три мокка фраппучино каждый день. И однажды все бросила. Подумала, что если что-то причиняет мне боль, оно должно уйти из моей жизни. Каждый человек, встречающийся на нашем жизненном пути, наш учитель. Он приходит к нам, чтобы мы поняли что-то о себе. Я думаю, он был им" - сказала модель о своём бывшем возлюбленном.
← Архивное фото юной Меган Маркл неприятно удивило пользователей сети Никита Михалков жёстко осадил участниц Comedy Woman →
Ключевые слова: Леонардо ДиКаприо, Жизель Бюндхен
Количество просмотров: 6 045
Количество просмотров: 6 045
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: eonline.com, elle.mx, pasiondemaria.com, people.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: eonline.com, elle.mx, pasiondemaria.com, people.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
"Горячее" тело Линдси Пелас не даст вам уснуть Об этой красотке говорит вся зарубежная аудитория Инстаграм. Пора и нам познакомиться с этой леди.
Саша Савельева прячет беременный животик за Викторией Дайнеко На днях певица Саша Савельева была замечена на студии своего родного продюсера Игоря Матвиенко.
Певица МакSим вернулась из длительного отпуска, удивив хоккеистов Не секрет, что футбольные фанаты хором на матчах исполняют песню МакSим "Знаешь ли ты".
Никита Михалков жёстко осадил участниц Comedy Woman Режиссер Никита Михалков в резкой форме прокомментировал один из выпусков юмористического шоу Comedy Woman.