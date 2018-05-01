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Певица МакSим вернулась из длительного отпуска, удивив хоккеистов

Сегодня, 10:44
Не секрет, что футбольные фанаты хором на матчах исполняют песню МакSим "Знаешь ли ты".

Певица МакSим вернулась из длительного отпуска, удивив хоккеистов
Одно из таких видео чуть ниже:



А теперь этой массовой затее подвержены и хоккеисты, которые, не меньше своих коллег, любят Марину. Иначе как ещё объяснить тот факт, что вчера МакSим приехала в ВТБ Ледовый Дворец, чтобы выступить.

Певица МакSим вернулась из длительного отпуска, удивив хоккеистов


"Сегодня был невероятный концерт. Спасибо, всем кто пел вместе со мной хором. Как я скучала по этому всему. Сейчас готовлю много всего для вас. Сейчас выстраиваем тур, кстати, кто из какого города пишите в комментариях"

- поведала МакSим.

Стоит отметить, что выглядела певица роскошно - строгий чёрный пиджак и короткое светлое платье. Кажется, что артистка не стареет.

Певица МакSим вернулась из длительного отпуска, удивив хоккеистов

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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