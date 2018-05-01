Певица МакSим вернулась из длительного отпуска, удивив хоккеистов

Одно из таких видео чуть ниже:А теперь этой массовой затее подвержены и хоккеисты, которые, не меньше своих коллег, любят Марину. Иначе как ещё объяснить тот факт, что вчера МакSим приехала в ВТБ Ледовый Дворец, чтобы выступить."Сегодня был невероятный концерт. Спасибо, всем кто пел вместе со мной хором. Как я скучала по этому всему. Сейчас готовлю много всего для вас. Сейчас выстраиваем тур, кстати, кто из какого города пишите в комментариях"- поведала МакSим.Стоит отметить, что выглядела певица роскошно - строгий чёрный пиджак и короткое светлое платье. Кажется, что артистка не стареет.