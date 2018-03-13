Дима Билан и Алиса Лобанова устроила грандиозное шоу в Москве

Один из самых трогательных номеров шоу – «Мечтатели», основанный на треке с одноименного альбома 2011 года. По задумке режиссера, Дима Билан вдохновляется мечтами прекрасной девушки Алисы, которая открывает в своих мечтах бесконечные миры, новые идеи, создает великолепные картины и делится ими со всем миром, несет добро и веру в чудо близким и незнакомым людям.Удивительный голос Димы Билана, проекция на экраны, водопады из воздушных шаров и трогательный образ Алисы Лобановой перенесли зрителей в фантастический мир детства, где образ героини – это символ, призыв мечтать и верить в чудеса.Найти героиню, которая обладала бы такими качествами, причем, не по роли, а в жизни, было очень непросто. Выбор пал на историю Алисы Лобановой, генерального директора Toy.ru, компании, которая дарит миллионам российских малышей веру в чудеса.Для этого номера была создана специальная сцена – Планета Мечтателей, на которой Алиса в воздушном белом платье с плюшевым медведем появилась перед многотысячным залом ВТБ Арены.– Я верю, что мечты сбываются, – рассказала Алиса Лобанова. – Но, чтобы чудо случилось, мечтать нужно каждый день! Поэтому с радостью приняла участие в невероятном шоу Димы Билана и полностью разделяю его точку зрения, что каждый из нас – неповторимая планета!Шоу посетило множество звезд, среди которых: Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном Александром, Анита Цой, Наташа Королева, Олеся Судзиловская, Зара, Лаура Джугелия, Екатерина и Сергей Кожевниковы и многие другие.Компания Toy.ru, партнер шоу «Планета Билан», подготовила для зрителей сюрпризы. Среди них - фантастическая фотозона Планета Мечтателей и памятные сувениры.Ранее компания Toy.ru выступала спонсором ледового шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Лебединое озеро», также проходившего на стадионе ВТБ Арена.“Сотрудничество с продюсерским центром Яны Рудковской – это уже прекрасная традиция! – говорит Алиса Лобанова – Мы рады, что своим участием в этих гениальных проектах помогаем знакомить детей с удивительным миром фигурного катания, балета, помогаем им поверить в себя и в свои мечты, открыть свою планету”.История мечтательницы, которая помогает с детства верить в чудеса и в то, что мечта может стать реальностью, впечатлила Диму. Он познакомился с Алисой уже на съемках для этого номера. Рассказал о том, как далеко вели его собственные мечты, как он визуализировал разные события, выступления, встречи, которые казались недосягаемыми, и «притягивал» новые возможности. А Алиса призналась, что песня "Мечтатели" стала для нее настоящим мотиватором. Ведь уже много лет все вокруг называют ее Мечтательницей.