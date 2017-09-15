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Макс Барских представил новый альбом "7"

Вчера, 22:29
Певец Макс Барских еще несколько дней назад обещал сделать сюрприз своим слушателям. И артист слово сдержал. Сегодня, 8 февраля, певец Макс Барских презентовал новый альбом под названием "7", треки ротировались на "Русском радио".

Макс Барских представил новый альбом "7"
"Весь день эксклюзивно в эфире Русское Радио @russkoe_radio слушайте новые песни из альбома "7"!"

- писал Макс шесть часов назад.

Макс Барских представил новый альбом "7"


На диске 7 композиций:

1. berega
2. неземная
3. странная
4. никто
5. нуичто
6. зачем
7. вспоминать

Отзывы самые положительные.

Макс Барских представил новый альбом "7"


"Создавая песню, я стремлюсь говорить просто о глубоких вещах. Собирая воедино альбом, я безжалостно отбрасываю любую песню, которая нарушает общую тему диалога. Потому что музыка – это диалог с моим слушателем, который может и будет повторятся много раз в течение длительного времени в совершенно разных ситуациях и настроении. В альбоме «7» я стал ближе к своей идеальной формуле «приятного прослушивания» и «до встречи глаза в глаза». #новыйальбом"

- добавил артист. Ждём, пока пластинка появится в продаже.

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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