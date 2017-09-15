Макс Барских представил новый альбом "7"

"Весь день эксклюзивно в эфире Русское Радио @russkoe_radio слушайте новые песни из альбома "7"!"- писал Макс шесть часов назад.На диске 7 композиций:1. berega2. неземная3. странная4. никто5. нуичто6. зачем7. вспоминатьОтзывы самые положительные."Создавая песню, я стремлюсь говорить просто о глубоких вещах. Собирая воедино альбом, я безжалостно отбрасываю любую песню, которая нарушает общую тему диалога. Потому что музыка – это диалог с моим слушателем, который может и будет повторятся много раз в течение длительного времени в совершенно разных ситуациях и настроении. В альбоме «7» я стал ближе к своей идеальной формуле «приятного прослушивания» и «до встречи глаза в глаза». #новыйальбом"- добавил артист. Ждём, пока пластинка появится в продаже.