Макс Барских представил новый альбом "7"

- писал Макс шесть часов назад.
На диске 7 композиций:
1. berega
2. неземная
3. странная
4. никто
5. нуичто
6. зачем
7. вспоминать
Отзывы самые положительные.
"Создавая песню, я стремлюсь говорить просто о глубоких вещах. Собирая воедино альбом, я безжалостно отбрасываю любую песню, которая нарушает общую тему диалога. Потому что музыка – это диалог с моим слушателем, который может и будет повторятся много раз в течение длительного времени в совершенно разных ситуациях и настроении. В альбоме «7» я стал ближе к своей идеальной формуле «приятного прослушивания» и «до встречи глаза в глаза». #новыйальбом"
- добавил артист. Ждём, пока пластинка появится в продаже.