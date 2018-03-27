Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ксения Собчак впервые рассекретила свои невероятные доходы от рекламы

Вчера, 04:06
Телеведущая Ксения Собчак возмутила сеть суммами, которые она получает за размещение рекламы в своём блоге.

Ксения Собчак впервые рассекретила свои невероятные доходы от рекламы
Громкая история началась с негодующего поста самой Ксении о шоу-румах, публикующих снимки своих товаров без указания цены: "Вы можете мне объяснить одну простую вещь? Я фолловлю кучу классных дизайнерских страничек, которые продают красивые вещи - от люстр до вазочек. И почему, блин, они все не пишут цену? Вы стесняетесь что-ли? Что за пугливое "пришлем в директ"? Когда называть цену стало стыдным?" - написала Собчак.

Ксения Собчак впервые рассекретила свои невероятные доходы от рекламы


Такая политика дизайнеров вполне объяснима - например, если вещь стоит немалых денег, зачем сразу отпугивать покупателей её ценой? Вокруг товара нужно создать загадку, и пока клиент будет дожидаться ответа о цене, он, возможно, ещё больше захочет приобрести данный товар и даже узнав о высокой стоимости, не сможет отказать себе в его покупке. К тому же, если большое количество людей будет интересоваться ценой, популярность товара быстро возрастет. После подобной дискуссии в комментариях у Собчак всё же спросили, сколько же стоит реклама на её страничке: "Ксюша, а сколько стоит реклама на твоей страничке? Думаю, ты первая покажешь пример открытости".
На что Собчак ответила: "От 500 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от категории товара. И всегда с пометкой #направахрекламы", вызвав бурю возмущения среди подписчиков.

Ксения Собчак впервые рассекретила свои невероятные доходы от рекламы

← Грандиозная вечеринка в честь юбилея Дженнифер Энистон: даже Брэд Питт... Виктория Бекхэм больше не использует кожу экзотических животных для св... →

Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 14 209
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Снимок Ксении Собчак с мужчиной вызвал бурные дискуссии в Сети
Ксения Бородина раскрыла правду о беременности Ксении Собчак
Ксения Собчак заработала на сыне 4 миллиона рублей
У Ксении Собчак будет двойня
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Михаил Шац рассчитывает на ужин с Аллой Михеевой Правда, маловероятно, что у этой пары есть будущее, а вот совместный гала-ужин у Михаила Шаца и Аллы Михеевой все же состоится.
Ким Кардашьян не побоялась показать всему миру свою болезнь и рассказать о её лечении На днях стало известно, что хроническая болезнь, от которой страдает светская львица Ким Кардашьян, обострилась.
Как Леди Ди: Джордж Клуни сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой Пока нападки на новоиспеченную герцогиню Меган Маркл продолжаются, поддержка в её адрес пришла с неожиданной стороны - от актера Джорджа Клуни.
Виктория Бекхэм больше не использует кожу экзотических животных для своих коллекций Дизайнер Виктория Бекхэм присоединилась к брендам, уже полностью отказавшимся от использования в коллекциях кожи змей, крокодилов и других пресмыкающихся.
Ксения Собчак впервые рассекретила свои невероятные доходы от рекламы Телеведущая Ксения Собчак возмутила сеть суммами, которые она получает за размещение рекламы в своём блоге.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.