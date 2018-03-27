Ксения Собчак впервые рассекретила свои невероятные доходы от рекламы

Громкая история началась с негодующего поста самой Ксении о шоу-румах, публикующих снимки своих товаров без указания цены: "Вы можете мне объяснить одну простую вещь? Я фолловлю кучу классных дизайнерских страничек, которые продают красивые вещи - от люстр до вазочек. И почему, блин, они все не пишут цену? Вы стесняетесь что-ли? Что за пугливое "пришлем в директ"? Когда называть цену стало стыдным?" - написала Собчак.Такая политика дизайнеров вполне объяснима - например, если вещь стоит немалых денег, зачем сразу отпугивать покупателей её ценой? Вокруг товара нужно создать загадку, и пока клиент будет дожидаться ответа о цене, он, возможно, ещё больше захочет приобрести данный товар и даже узнав о высокой стоимости, не сможет отказать себе в его покупке. К тому же, если большое количество людей будет интересоваться ценой, популярность товара быстро возрастет. После подобной дискуссии в комментариях у Собчак всё же спросили, сколько же стоит реклама на её страничке: "Ксюша, а сколько стоит реклама на твоей страничке? Думаю, ты первая покажешь пример открытости".На что Собчак ответила: "От 500 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от категории товара. И всегда с пометкой #направахрекламы", вызвав бурю возмущения среди подписчиков.