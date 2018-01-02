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Как Леди Ди: Джордж Клуни сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой

Сегодня, 03:34
Пока нападки на новоиспеченную герцогиню Меган Маркл продолжаются, поддержка в её адрес пришла с неожиданной стороны - от актера Джорджа Клуни.

Как Леди Ди: Джордж Клуни сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой
Американская актриса Меган Маркл, вышедшая в прошлом году замуж за принца Гарри и ставшая герцогиней Сассекской, по-прежнему не даёт покоя завистникам. Причём негатив на Маркл льется не только со стороны простых обывателей, но и от многих СМИ. Совсем недавно мы писали, что пользователи сети раскритиковали внешность юной Меган.

Как Леди Ди: Джордж Клуни сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой


Как Леди Ди: Джордж Клуни сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой


Поддержать бывшую коллегу по киноиндустрии решил Джордж Клуни. Знаменитый актер отметил, что для прессы совершенно недопустимо повсюду охотиться за Меган, а затем публиковать гнусные статьи, тем более, что герцогиня находится на позднем сроке беременности. Также Клуни напомнил, что подобной травле подвергалась и принцесса Диана: "Ей не давали спокойно жить, и все помнят, к чему это привело". Леди Ди трагически погибла в автокатастрофе, случившейся в 1997 году в Париже - по официальной версии, она вместе со своим избранником Доди-аль-Файедом пыталась скрыться от назойливых фотографов.

Как Леди Ди: Джордж Клуни сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой

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Ключевые слова: Меган Маркл, Джордж Клуни, принцесса Диана, Леди Ди

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Автор: Katarina

Автор фото: goss.ie, etcanada.com, sg.news.yahoo.com

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