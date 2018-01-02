Поддержать бывшую коллегу по киноиндустрии решил Джордж Клуни. Знаменитый актер отметил, что для прессы совершенно недопустимо повсюду охотиться за Меган, а затем публиковать гнусные статьи, тем более, что герцогиня находится на позднем сроке беременности. Также Клуни напомнил, что подобной травле подвергалась и принцесса Диана: "Ей не давали спокойно жить, и все помнят, к чему это привело". Леди Ди трагически погибла в автокатастрофе, случившейся в 1997 году в Париже - по официальной версии, она вместе со своим избранником Доди-аль-Файедом пыталась скрыться от назойливых фотографов.
Как Леди Ди: Джордж Клуни сравнил Меган Маркл с принцессой Дианой
Сегодня, 03:34
Пока нападки на новоиспеченную герцогиню Меган Маркл продолжаются, поддержка в её адрес пришла с неожиданной стороны - от актера Джорджа Клуни.
Американская актриса Меган Маркл, вышедшая в прошлом году замуж за принца Гарри и ставшая герцогиней Сассекской, по-прежнему не даёт покоя завистникам. Причём негатив на Маркл льется не только со стороны простых обывателей, но и от многих СМИ. Совсем недавно мы писали, что пользователи сети раскритиковали внешность юной Меган.
Поддержать бывшую коллегу по киноиндустрии решил Джордж Клуни. Знаменитый актер отметил, что для прессы совершенно недопустимо повсюду охотиться за Меган, а затем публиковать гнусные статьи, тем более, что герцогиня находится на позднем сроке беременности. Также Клуни напомнил, что подобной травле подвергалась и принцесса Диана: "Ей не давали спокойно жить, и все помнят, к чему это привело". Леди Ди трагически погибла в автокатастрофе, случившейся в 1997 году в Париже - по официальной версии, она вместе со своим избранником Доди-аль-Файедом пыталась скрыться от назойливых фотографов.
Поддержать бывшую коллегу по киноиндустрии решил Джордж Клуни. Знаменитый актер отметил, что для прессы совершенно недопустимо повсюду охотиться за Меган, а затем публиковать гнусные статьи, тем более, что герцогиня находится на позднем сроке беременности. Также Клуни напомнил, что подобной травле подвергалась и принцесса Диана: "Ей не давали спокойно жить, и все помнят, к чему это привело". Леди Ди трагически погибла в автокатастрофе, случившейся в 1997 году в Париже - по официальной версии, она вместе со своим избранником Доди-аль-Файедом пыталась скрыться от назойливых фотографов.
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Ключевые слова: Меган Маркл, Джордж Клуни, принцесса Диана, Леди Ди
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Количество просмотров: 4 706
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: goss.ie, etcanada.com, sg.news.yahoo.com
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Автор фото: goss.ie, etcanada.com, sg.news.yahoo.com
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