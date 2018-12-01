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Михаил Шац рассчитывает на ужин с Аллой Михеевой

Сегодня, 15:57
Правда, маловероятно, что у этой пары есть будущее, а вот совместный гала-ужин у Михаила Шаца и Аллы Михеевой все же состоится.

Михаил Шац рассчитывает на ужин с Аллой Михеевой
По некоторым данным, именно этой паре доверено провести торжественную церемонию BR AWARDS 2019, где будут объявлены победители Первой независимой премии в области спорта и букмекерства.

BR AWARDS 2019 — это статусное мероприятие, в рамках которого будут подведены итоги года в спортивной и букмекерской отрасли. Более 10 тысяч человек уже проголосовало за номинантов, а 17 февраля будут подведены итоги и определены те, кто продолжит борьбу за звание «Абсолютно лучшего букмекера».

Михаил Шац рассчитывает на ужин с Аллой Михеевой


Вторым этапом станет голосование экспертного жюри, в составе которого основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян, российский боксер-профессионал, управляющий партнер и организатор международного спортивного бизнес-форума Sport Leaders Global Forum Ростислав Плечко, председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов, а также спортсмены, журналисты и эксперты отрасли.

Михаил Шац рассчитывает на ужин с Аллой Михеевой


А вот торжественная церемония награждения, которая соберет ведущих представителей и экспертов сферы в ORION HALL состоится 28 февраля.

В этот вечер на церемонию и гала-ужин соберутся президенты лиг и федераций, владельцы и топ-менеджеры букмекерских контор, известные спортсмены, блогеры и селебрити. Среди почетных гостей вечера заявлены Альбина Джанабаева, Андрей Малахов, Ксения Собчак, Сати Казанова, Николай Валуев, Алексей Ягудин, Катя Варнава, Гарик Харламов, Кристина Орбакайте, Костя Цзю, Татьяна Навка, Кристина Асмус, Светлана Хоркина , Елена Летучая, Евгений Малкин, Аделина Сотникова, Андрей Аршавин, Анна Семенович, Александр Тарасов, Мария Кожевникова и другие известные спортсмены и селебрити.

Михаил Шац рассчитывает на ужин с Аллой Михеевой

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Ключевые слова: Алла Михеева, Михаил Шац, BR AWARDS 2019

Количество просмотров: 1 443
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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Михаил Шац рассчитывает на ужин с Аллой Михеевой Правда, маловероятно, что у этой пары есть будущее, а вот совместный гала-ужин у Михаила Шаца и Аллы Михеевой все же состоится.
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