Михаил Шац рассчитывает на ужин с Аллой Михеевой

BR AWARDS 2019 — это статусное мероприятие, в рамках которого будут подведены итоги года в спортивной и букмекерской отрасли. Более 10 тысяч человек уже проголосовало за номинантов, а 17 февраля будут подведены итоги и определены те, кто продолжит борьбу за звание «Абсолютно лучшего букмекера».
Вторым этапом станет голосование экспертного жюри, в составе которого основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян, российский боксер-профессионал, управляющий партнер и организатор международного спортивного бизнес-форума Sport Leaders Global Forum Ростислав Плечко, председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов, а также спортсмены, журналисты и эксперты отрасли.
А вот торжественная церемония награждения, которая соберет ведущих представителей и экспертов сферы в ORION HALL состоится 28 февраля.
В этот вечер на церемонию и гала-ужин соберутся президенты лиг и федераций, владельцы и топ-менеджеры букмекерских контор, известные спортсмены, блогеры и селебрити. Среди почетных гостей вечера заявлены Альбина Джанабаева, Андрей Малахов, Ксения Собчак, Сати Казанова, Николай Валуев, Алексей Ягудин, Катя Варнава, Гарик Харламов, Кристина Орбакайте, Костя Цзю, Татьяна Навка, Кристина Асмус, Светлана Хоркина , Елена Летучая, Евгений Малкин, Аделина Сотникова, Андрей Аршавин, Анна Семенович, Александр Тарасов, Мария Кожевникова и другие известные спортсмены и селебрити.