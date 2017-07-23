"Паш, я сдаюсь! Всё, я гей!" - прокомментировал снимок Виторган.
Максим Виторган сделал неожиданное признание о своей ориентации
Вчера, 21:41
Актер Максим Виторган удивил сеть своим заявлением.
"Спровоцировал" Виторгана на признание актер Павел Деревянко, выложивший в своём блоге серию горячих снимком в расстегнутой рубашке. На фоне громкого скандала о любовном треугольнике Ксения Собчак - Максим Виторган - Константин Богомолов, признание Виторгана, хоть и шуточное, произвело невероятный эффект среди пользователей сети.
"Паш, я сдаюсь! Всё, я гей!" - прокомментировал снимок Виторган.
"Паш, я сдаюсь! Всё, я гей!" - прокомментировал снимок Виторган.
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Ключевые слова: Максим Виторган, Павел Деревянко
Количество просмотров: 3 419
Количество просмотров: 3 419
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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