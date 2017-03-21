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Основатель проекта НАШЕ VREMЯ Дмитрий Жданов рассказал о жизни и творчестве

Сегодня, 12:01
НАШЕ VREMЯ - это музыкальный проект, популярный, как в интернете, так и на радио и ТВ.

Основатель проекта НАШЕ VREMЯ Дмитрий Жданов рассказал о жизни и творчестве
НАШЕ VREMЯ - это музыкальный проект, популярный, как в интернете, так и на радио и ТВ. Композиции группы можно услышать на радио, а клипы увидеть на теле-каналах РУ ТВ, Russian Music Box, RUSONG, ТнТ music и др. Их клип на песню "Запуталась" набрал на YouTube уже более 2 000 000 просмотров, клип ТЕЛЕСКОП более 1 000 000 просмотров ВКонтакте, а песня "Химия" стала одной из самых часто добавляемых песен социальной сети Вконтакте.

Основатель проекта НАШЕ VREMЯ Дмитрий Жданов рассказал о жизни и творчестве


Основатель и солист Дмитрий Жданов является победитель проекта ПЕРВЫЙ МИКРОФОН и лауреатом музыкальной премии MUZ PLAY 2017 в номинации DANCE ГОДА. Он участник концерта бала выпускников АЛЫЕ ПАРУСА на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где его творчество отметил фронт мэном группы Руки Вверх Сергеем Жуковым.

И первый вопрос к Дмитрию о том, как началось его увлечение музыкой.

- Музыку я люблю с детства, ещё с тех пор когда кассету нужно было перематывать карандашом, я мог часами проводить у магнитофона, а потом в школе создал с друзьями свою музыкальную группу, и тогда я понял что хочу связать жизнь с музыкой!

Какое у тебя образование? С чего началась твоя карьера в музыке, в шоу-бизнесе?

- Я закончил университет культуры и искусств в Санкт-Петербурге, факультет режиссуры
Я победы в городском проекте первый микрофон ,где я выступил со своей песней "Статьи о любви" где как раз таки меня отметил Сергей Жуков лидер группы Руки Вверх

Почему выбрал такой псевдоним «НАШЕVREMЯ»?

- Нашеvremя - это как некий девиз, что нужно ценить каждый момент своей жизни

Основатель проекта НАШЕ VREMЯ Дмитрий Жданов рассказал о жизни и творчестве

← Максим Виторган сделал неожиданное признание о своей ориентации Анастасия Решетова открыто намекнула Тимати на свадьбу →

Ключевые слова: НАШЕ VREMЯ, Дмитрий Жданов

Количество просмотров: 1 560
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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