Основатель проекта НАШЕ VREMЯ Дмитрий Жданов рассказал о жизни и творчестве

НАШЕ VREMЯ - это музыкальный проект, популярный, как в интернете, так и на радио и ТВ. Композиции группы можно услышать на радио, а клипы увидеть на теле-каналах РУ ТВ, Russian Music Box, RUSONG, ТнТ music и др. Их клип на песню "Запуталась" набрал на YouTube уже более 2 000 000 просмотров, клип ТЕЛЕСКОП более 1 000 000 просмотров ВКонтакте, а песня "Химия" стала одной из самых часто добавляемых песен социальной сети Вконтакте.Основатель и солист Дмитрий Жданов является победитель проекта ПЕРВЫЙ МИКРОФОН и лауреатом музыкальной премии MUZ PLAY 2017 в номинации DANCE ГОДА. Он участник концерта бала выпускников АЛЫЕ ПАРУСА на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где его творчество отметил фронт мэном группы Руки Вверх Сергеем Жуковым.И первый вопрос к Дмитрию о том, как началось его увлечение музыкой.