Основатель проекта НАШЕ VREMЯ Дмитрий Жданов рассказал о жизни и творчестве

Основатель и солист Дмитрий Жданов является победитель проекта ПЕРВЫЙ МИКРОФОН и лауреатом музыкальной премии MUZ PLAY 2017 в номинации DANCE ГОДА. Он участник концерта бала выпускников АЛЫЕ ПАРУСА на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где его творчество отметил фронт мэном группы Руки Вверх Сергеем Жуковым.
И первый вопрос к Дмитрию о том, как началось его увлечение музыкой.
- Музыку я люблю с детства, ещё с тех пор когда кассету нужно было перематывать карандашом, я мог часами проводить у магнитофона, а потом в школе создал с друзьями свою музыкальную группу, и тогда я понял что хочу связать жизнь с музыкой!
Какое у тебя образование? С чего началась твоя карьера в музыке, в шоу-бизнесе?
- Я закончил университет культуры и искусств в Санкт-Петербурге, факультет режиссуры
Я победы в городском проекте первый микрофон ,где я выступил со своей песней "Статьи о любви" где как раз таки меня отметил Сергей Жуков лидер группы Руки Вверх
Почему выбрал такой псевдоним «НАШЕVREMЯ»?
- Нашеvremя - это как некий девиз, что нужно ценить каждый момент своей жизни