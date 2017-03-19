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Кто такой Андрей Задачин, который так сильно усложнил жизнь VIP блогерам

Сегодня, 11:31
Недавно московский предприниматель, PR-эксперт и завидный холостяк Андрей Задачин буквально взорвал сеть своими обвинениями в адрес VIP блогеров.

Кто такой Андрей Задачин, который так сильно усложнил жизнь VIP блогерам
После его интервью каналу Россия 24, где он обвинил Ольгу Бузову и других блогеров в готовности рекламировать яд ради денег, его имя на слуху, но о его биографии и личной жизни было известно не так и много.
Оказалось, что у Андрея Задачина раскрученные аккаунты в Instagram и в других соцсетях, из которых можно узнать много интересного.

Он аспирант РЭУ им. Плеханова, закончил МГТУ по специальности “Технологии защиты информации”, а также проходил рабочую практику в крупных российских компаниях в качестве менеджера и специалиста по переговорам.

Кто такой Андрей Задачин, который так сильно усложнил жизнь VIP блогерам


О деловой жизни Андрея Задачина получить детальное представление не так просто, притом, что дела у него явно идут в гору. Он завсегдатай многих передач на каналах “Россия-1”, РЕН-ТВ, “Москва-24” в качестве эксперта по PR и продвижению в соцсетях, информационной безопасности и развитию бизнеса.

У него есть собственные проекты, и, судя по всему, он напрямую занимается консультированием и управлением информацией для крупных компаний и известных лиц страны, вхож в VIP-тусовку российских медиа звезд. В настоящее время он сам проводит семинары, делясь своим опытом менеджмента и SMM – анонсы о них проще всего получать, подписавшись на его Instagram.

Кто такой Андрей Задачин, который так сильно усложнил жизнь VIP блогерам


А еще, из тех же открытых источников можно узнать, что Андрей Задачин до сих пор не женат, а свое свободное время предпочитает посвящать спорту и путешествиям.

Кто такой Андрей Задачин, который так сильно усложнил жизнь VIP блогерам

← Анастасия Решетова открыто намекнула Тимати на свадьбу

Ключевые слова: Андрей Задачин, Ольга Бузова

Количество просмотров: 2 678
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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