Кто такой Андрей Задачин, который так сильно усложнил жизнь VIP блогерам

Оказалось, что у Андрея Задачина раскрученные аккаунты в Instagram и в других соцсетях, из которых можно узнать много интересного.
Он аспирант РЭУ им. Плеханова, закончил МГТУ по специальности “Технологии защиты информации”, а также проходил рабочую практику в крупных российских компаниях в качестве менеджера и специалиста по переговорам.
О деловой жизни Андрея Задачина получить детальное представление не так просто, притом, что дела у него явно идут в гору. Он завсегдатай многих передач на каналах “Россия-1”, РЕН-ТВ, “Москва-24” в качестве эксперта по PR и продвижению в соцсетях, информационной безопасности и развитию бизнеса.
У него есть собственные проекты, и, судя по всему, он напрямую занимается консультированием и управлением информацией для крупных компаний и известных лиц страны, вхож в VIP-тусовку российских медиа звезд. В настоящее время он сам проводит семинары, делясь своим опытом менеджмента и SMM – анонсы о них проще всего получать, подписавшись на его Instagram.
А еще, из тех же открытых источников можно узнать, что Андрей Задачин до сих пор не женат, а свое свободное время предпочитает посвящать спорту и путешествиям.