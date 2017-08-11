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Не стало великого мастера: в Париже скончался Карл Лагерфельд

Вчера, 20:50
Последнему великому кутюрье Франции, как его называли СМИ, Карлу Лагерфельду было 85 лет.

Не стало великого мастера: в Париже скончался Карл Лагерфельд
Вся его жизнь была подчинена работе. Он не ждал вдохновения, а просто безостановочно работал, создавая творения мира моды сразу для трех модных домов. Но главным его призванием, конечно же, была работа креативным директором Chanel - этот пост он занял в 1983 году.

Не стало великого мастера: в Париже скончался Карл Лагерфельд


Не стало великого мастера: в Париже скончался Карл Лагерфельд


Его высказывания сразу же разбирались на цитаты, на его зачастую очень острую модную критику звезды не только не обижались, но прислушивались и старались всё исправить. Образ Карла Лагерфельда, созданным им самим, как и стиль, которому он оставался верен до конца, в истории мировой моды навсегда. "Я всегда ношу узкие костюмы, чтобы не иметь возможности потолстеть" - говорил кутюрье.

Не стало великого мастера: в Париже скончался Карл Лагерфельд


"Дом Карла Лагерфельда с глубокой грустью и печалью вынужден сообщить, что наш креативный директор, Карл Лагерфельд, ушел из жизни 19 февраля 2019 года в Париже. Он был одним из самых влиятельных и значимых дизайнеров XXI века, иконой и универсальным символом стиля. Обладающий феноменальной творческой фантазией, Карл был влюблен в свою работу, был полон энергии и любознательности. Как один из величайших дизайнеров своего времени он оставил нам огромное наследие. Невозможно передать словами, как сильно его будет не хватать" - говорится в официальном сообщении в блоге звезды. Причиной смерти дизайнера назван рак поджелудочной железы.

Не стало великого мастера: в Париже скончался Карл Лагерфельд


Лагерфельд никогда не был женат и не имел детей. Главной музой его жизни, по собственным словам Карла, была кошка Шупетт - пожалуй, самый знаменитый звездный питомец в мире. У пушистой красотки был личный штат прислуги, она сопровождала хозяина повсюду и путешествовала на частном самолете. Шупетт была вписана в завещание, как главный наследник короля моды.

Не стало великого мастера: в Париже скончался Карл Лагерфельд


Не стало великого мастера: в Париже скончался Карл Лагерфельд


Не стало великого мастера: в Париже скончался Карл Лагерфельд

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Ключевые слова: Карл Лагерфельд

Количество просмотров: 4 095
Автор: Katarina

Автор фото: forum.klix.ba, dazed.com, dailyexpress.com, instagram

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