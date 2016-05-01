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Букмекеры определились с итоговым местом Сергея Лазарева на «Евровидении-2019»

Вчера, 21:52
Стало известно, какое место, по мнению букмекеров, займет певец Сергей Лазарев на конкурсе "Евровидение".

Букмекеры определились с итоговым местом Сергея Лазарева на «Евровидении-2019»
Композиция, с которой российский участник Сергей Лазарев поедет на музыкальный конкурс, будет представлена публике уже в начале марта. Само "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, Лазарев отправится на знаменитый смотр талантов уже во второй раз.

Букмекеры определились с итоговым местом Сергея Лазарева на «Евровидении-2019»


Букмекеры определились с итоговым местом Сергея Лазарева на «Евровидении-2019»


По данным букмекеров, информация от которых представлена на сайте Eurovisionworld.com, Сергей Лазарев имеет самые большие шансы на победу среди всех участников - в общем рейтинге исполнителей он идёт на первой строчке. Второе место отводится Швеции, которая пока даже не выбрала своего кандидата, певец из Италии стоит на третьей строчке.

Букмекеры определились с итоговым местом Сергея Лазарева на «Евровидении-2019»

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Ключевые слова: Сергей Лазарев

Количество просмотров: 6 864
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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