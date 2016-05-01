По данным букмекеров, информация от которых представлена на сайте Eurovisionworld.com, Сергей Лазарев имеет самые большие шансы на победу среди всех участников - в общем рейтинге исполнителей он идёт на первой строчке. Второе место отводится Швеции, которая пока даже не выбрала своего кандидата, певец из Италии стоит на третьей строчке.
Букмекеры определились с итоговым местом Сергея Лазарева на «Евровидении-2019»
Вчера, 21:52
Стало известно, какое место, по мнению букмекеров, займет певец Сергей Лазарев на конкурсе "Евровидение".
Композиция, с которой российский участник Сергей Лазарев поедет на музыкальный конкурс, будет представлена публике уже в начале марта. Само "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, Лазарев отправится на знаменитый смотр талантов уже во второй раз.
По данным букмекеров, информация от которых представлена на сайте Eurovisionworld.com, Сергей Лазарев имеет самые большие шансы на победу среди всех участников - в общем рейтинге исполнителей он идёт на первой строчке. Второе место отводится Швеции, которая пока даже не выбрала своего кандидата, певец из Италии стоит на третьей строчке.
По данным букмекеров, информация от которых представлена на сайте Eurovisionworld.com, Сергей Лазарев имеет самые большие шансы на победу среди всех участников - в общем рейтинге исполнителей он идёт на первой строчке. Второе место отводится Швеции, которая пока даже не выбрала своего кандидата, певец из Италии стоит на третьей строчке.
← 51-летняя Джулия Робертс прогулялась по Лос-Анджелесу без капли макияж... Светлана Ходченкова показала обручальное колечко и получила премию "З... →
Ключевые слова: Сергей Лазарев
Количество просмотров: 6 864
Количество просмотров: 6 864
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Ника Белоцерковская очаровала кадром в купальнике и с котом 48-летняя блогер Ника Белоцерковская приехала во Францию в чудесное местечко Кап-д’Ай, чтобы не время забыть о городской суете.
Антон Гусев ужаснул, выложив неприличное фото 18+ Теперь понятно, почему Виктория Романец не стала уходить от Гусева, даже после того, как в сеть попала переписка Антона с бывшей женой Евгенией Феофилактовой, в которой он оскорблял Вику.
Ксения Бородина восхитила фото огромной груди на отдыхе с мужем Курбаном Несколько дней назад вся честная компания в составе Ксении Бородиной, Курбана Омарова и детей - Маруси, Омара и Теоны, - отправилась в Таиланд.
Евгения Феофилактова заговорила в Инстаграм о свадьбе После развода с Антоном Гусевым, экс-звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова тщательно скрывает своих ухажёров.