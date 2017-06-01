Курбан Омаров испугал внешним видом, сгорев на солнце

После ринопластики Курбан Омаров стал намного симпатичнее, чем до встречи с Ксенией Бородиной. Но не секрет, что всё решает ракурс.

Пару минут назад Курбан опубликовал в Instagram фотографию, на которой совсем не похож на себя.Омаров пожаловался, что сгорел на солнце и теперь выглядит так, что его фотографией можно пугать детей."Ребята, все нормально, в этот раз я тоже сгорел) Отправляю вам эту фотографию, чтобы вы её пугали непослушных детей)".Главное, чтобы он нравился своей жене : )