Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Курбан Омаров испугал внешним видом, сгорев на солнце

Сегодня, 20:43
После ринопластики Курбан Омаров стал намного симпатичнее, чем до встречи с Ксенией Бородиной. Но не секрет, что всё решает ракурс.

Курбан Омаров испугал внешним видом, сгорев на солнце
Пару минут назад Курбан опубликовал в Instagram фотографию, на которой совсем не похож на себя.

Курбан Омаров испугал внешним видом, сгорев на солнце


Омаров пожаловался, что сгорел на солнце и теперь выглядит так, что его фотографией можно пугать детей.

"Ребята, все нормально, в этот раз я тоже сгорел) Отправляю вам эту фотографию, чтобы вы её пугали непослушных детей)".

Главное, чтобы он нравился своей жене : )

← Лиза Анохина рассказала, почему нужно оставаться самой собой Певица Ани Лорак показала идеальный пресс →

Ключевые слова: Курбан Омаров

Количество просмотров: 884
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Курбан Омаров нашел новый способ заработать денег
Курбан Омаров не торопится прекращать домашнее затворничество
Курбан Омаров ударился в поэзию
Курбан Омаров ужаснул тату-рисунком на всю руку
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Певица Ани Лорак показала идеальный пресс Певица Ани Лорак утерла нос хейтерам, которые обсуждали наличие лишнего веса у артистки.
Курбан Омаров испугал внешним видом, сгорев на солнце После ринопластики Курбан Омаров стал намного симпатичнее, чем до встречи с Ксенией Бородиной. Но не секрет, что всё решает ракурс.
Лиза Анохина рассказала, почему нужно оставаться самой собой Лизе Анохиной всего 11, однако её достижениям вполне могут позавидовать многие взрослые. На её счету дуэты с известными артистами, роли в клипах и кинопроектах, собственные музыкальные хиты, работа в качестве ведущей на крупных телеканалах и мероприятиях.
Рози Хантингтон-Уайтли лично представила свою коллекцию нижнего белья: поклонники не в восторге Модель Рози Хантингтон-Уайтли выложила в сеть снимки в собственной линии нижнего белья.
Ника Белоцерковская очаровала кадром в купальнике и с котом 48-летняя блогер Ника Белоцерковская приехала во Францию в чудесное местечко Кап-д’Ай, чтобы не время забыть о городской суете.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.