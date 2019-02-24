«Оскар-2019»: лучший фильм и победители во всех номинациях

Лучшим фильмом года признали "Зеленую книгу" режиссера Питера Фаррелли: "Это рассказ про любовь, про то, как мы любим друг друга, несмотря на различия между нами" - заявил он со сцены, получая награду. Также за ленту был отмечен Махершала Али - он получил статуэтку за роль второго плана. Кроме того, "Зеленая книга" награждена за лучший оригинальный сценарий."Лучшая женская роль" за Оливией Колман и её провокационной работой в картине "Фаворитка". "Лучший актер" - Рами Малек за роль в "Богемской рапсодии". Леди Гага получила заслуженную награду за лучшую песню - ей стала композиция Shallow из фильма "Звезда родилась", где певица исполнила главную роль.Лучшим режиссером признан Альфонсо Куарон за фильм "Рома". Лента также получила награду как лучший фильм на иностранном языке, работа Куарона в качестве оператора также названа лучшей и на "Оскаре" такое впервые - никогда ещё режиссер не получал приз за операторскую работу.Победителями в остальных номинациях стали:"Лучшая женская роль второго плана" - Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить""Лучший адаптированный сценарий" - "Черный клановец""Лучший анимационный фильм" - "Человек-паук: Через вселенные""Лучший монтаж" - "Богемская рапсодия""Лучший монтаж звука" - "Богемская рапсодия""Лучшее сведение звука" - "Богемская рапсодия""Лучший дизайн костюмов" - "Черная Пантера""Лучшие визуальные эффекты" - "Человек на Луне""Лучший грим и прически" - "Власть""Лучший документальный фильм" - "Свободный подъем в одиночку""Лучший композитор" - "Черная пантера"