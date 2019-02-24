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«Оскар-2019»: лучший фильм и победители во всех номинациях

Сегодня, 08:11
В Лос-Анджелесе вручены все награды 91-й церемонии "Оскар".

«Оскар-2019»: лучший фильм и победители во всех номинациях
Лучшим фильмом года признали "Зеленую книгу" режиссера Питера Фаррелли: "Это рассказ про любовь, про то, как мы любим друг друга, несмотря на различия между нами" - заявил он со сцены, получая награду. Также за ленту был отмечен Махершала Али - он получил статуэтку за роль второго плана. Кроме того, "Зеленая книга" награждена за лучший оригинальный сценарий.

«Оскар-2019»: лучший фильм и победители во всех номинациях


"Лучшая женская роль" за Оливией Колман и её провокационной работой в картине "Фаворитка". "Лучший актер" - Рами Малек за роль в "Богемской рапсодии". Леди Гага получила заслуженную награду за лучшую песню - ей стала композиция Shallow из фильма "Звезда родилась", где певица исполнила главную роль.

«Оскар-2019»: лучший фильм и победители во всех номинациях


«Оскар-2019»: лучший фильм и победители во всех номинациях


«Оскар-2019»: лучший фильм и победители во всех номинациях


Лучшим режиссером признан Альфонсо Куарон за фильм "Рома". Лента также получила награду как лучший фильм на иностранном языке, работа Куарона в качестве оператора также названа лучшей и на "Оскаре" такое впервые - никогда ещё режиссер не получал приз за операторскую работу.

«Оскар-2019»: лучший фильм и победители во всех номинациях


Победителями в остальных номинациях стали:
"Лучшая женская роль второго плана" - Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить"
"Лучший адаптированный сценарий" - "Черный клановец"
"Лучший анимационный фильм" - "Человек-паук: Через вселенные"
"Лучший монтаж" - "Богемская рапсодия"
"Лучший монтаж звука" - "Богемская рапсодия"
"Лучшее сведение звука" - "Богемская рапсодия"
"Лучший дизайн костюмов" - "Черная Пантера"
"Лучшие визуальные эффекты" - "Человек на Луне"
"Лучший грим и прически" - "Власть"
"Лучший документальный фильм" - "Свободный подъем в одиночку"
"Лучший композитор" - "Черная пантера"

«Оскар-2019»: лучший фильм и победители во всех номинациях

← Красная дорожка «Оскара-2019»: Брэдли Купер и Ирина Шейк

Ключевые слова: Оскар-2019

Количество просмотров: 2 743
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, screenrant.com, кадры из фильмов

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«Оскар-2019»: лучший фильм и победители во всех номинациях В Лос-Анджелесе вручены все награды 91-й церемонии "Оскар".
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