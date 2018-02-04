Супруг Божены Рынски Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством

Одной из первых на шокирующее сообщение о смерти Малашенко отреагировала Ксения Собчак - Малашенко был главой её штаба на президентских выборах: "Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб" - написала телеведущая.Тело 64-летнего Малашенко было обнаружено в его доме в Испании. Возможной причиной суицида называется тяжелый бракоразводный процесс мужчины с бывшей супругой Еленой Малашенко - о постоянных скандалах между ними сообщала нынешняя жена Малашенко Божена Рынска - она заявляла, что из-за конфликта её супруг даже попадал в больницу. Игорь Малашенко возглавлял канал НТВ с 1993 по 1997 год, также некоторое время был советником президента Бориса Ельцина.