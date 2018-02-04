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Супруг Божены Рынски Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством

Сегодня, 04:05
Сооснователь телеканала НТВ и муж журналистки Божены Рынски Игорь Малашенко покончил с собой.

Супруг Божены Рынски Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством
Одной из первых на шокирующее сообщение о смерти Малашенко отреагировала Ксения Собчак - Малашенко был главой её штаба на президентских выборах: "Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб" - написала телеведущая.

Супруг Божены Рынски Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством


Тело 64-летнего Малашенко было обнаружено в его доме в Испании. Возможной причиной суицида называется тяжелый бракоразводный процесс мужчины с бывшей супругой Еленой Малашенко - о постоянных скандалах между ними сообщала нынешняя жена Малашенко Божена Рынска - она заявляла, что из-за конфликта её супруг даже попадал в больницу. Игорь Малашенко возглавлял канал НТВ с 1993 по 1997 год, также некоторое время был советником президента Бориса Ельцина.

Супруг Божены Рынски Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством


Супруг Божены Рынски Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством

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Ключевые слова: Игорь Малашенко, Божена Рынска

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Супруг Божены Рынски Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством Сооснователь телеканала НТВ и муж журналистки Божены Рынски Игорь Малашенко покончил с собой.
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