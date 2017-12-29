Украина приняла решение отказаться от участие в конкурсе "Евровидение 2019"

Изначально предполагалось, что на конкурс поедет украинская певица Maruv (Анна Корсун). Её кандидатура была выбрана в результате зрительского голосования. Но НОТУ обратила внимание, что исполнительница тесно сотрудничает с Россией, давая концерты на территории "враждебного" государства, и отложила решение об отправке ее на конкурс.Позже сама певица отказалась представлять Украину, поскольку не хотела «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков». Последней "каплей" стал тот факт, что Maruv должна была заключать договор с НОТУ, согласно которому ей пришлось бы отказаться от концертов в России.После этого НОТУ выступила с предложением к группам Freedom Jazz и Kazka, которые заняли второе и третье места в зрительском голосовании. Но и тут последовал отказ. Коллективы также, как и в случае с Maruv, не захотели принять участие в конкурсе на условиях вещателя. В случае отказа финалистов отбора от участия в конкурсе телерадиокомпания может выбрать замену самостоятельно, говорится в сообщении. Однако она отказалась от такой альтернативы, поскольку «с уважением относится к выбору зрителей в национальном отборе».НОТУ отмечает, что зрительский отбор обнаружил «системные проблемы музыкальной индустрии в Украине». По мнению вещателя, связи артистов с шоу-бизнесом «на территории государства-агрессора и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными». «Для части общества этот факт приемлем, в другой части вызывает возмущение и неприятие», – констатирует НОТУ.Телерадиокомпания предложила устроить ток-шоу для обсуждения сложившейся ситуации и подготовить законопроект, который мог бы «урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором на будущее».