Алиса Лобанова украсила клип Мота и Валерия Меладзе «Сколько лет»

Это красивая история любви, которая прошла через расставание и испытание временем, а главные герои случайно встретившись через несколько лет, уже не захотели расставаться никогда.Алиса Лобанова отлично справилась с поставленной задачей режиссера, она смогла передать зрителю, и тонкую лирику, и глубокий смысл, эмоциональность и выдержанность этой любовной истории. Алиса сыграла возлюбленную двух артистов с разницей во много лет. Неизменной осталась только любовь, которая смогла пережить долгую разлуку."Эта история могла бы лечь в основу фильма, - говорит Алиса. Она о боли, которую переживают люди расставаясь, и о чувствах, которые испытывают встретившись снова, о любви вне времени. Я получила незабываемый опыт, работая на съемочной площадке с Валерием Меладзе и Мотом. И то, что клип ворвался в тренды YouTube только подтверждает, что все участники съемочного процесса испытывали искренние чувства, проживая эту драматичную историю".Режиссером видеоклипа стал известный клипмейкер команды «Hoodyakov Production» - Заур Засеев. Поклонники оценили совместную работу Мота, Валерия Меладзе и Алисы Лобановой, в комментариях к видео пользователи сети пишут, что клип получился очень нежным, трогательным и романтичным.