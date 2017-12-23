Елизавета Пескова ответила на оскорбления в сети и показала снимки из новой фотосессии

Критика на 21-летнюю Елизавету Пескову обрушилась после сообщений о том, что она проходит стажировку в Европарламенте и, по информации некоторых изданий, получает ежемесячно по тысяче евро. "Еще года 3 назад, когда это все началось, мне, честно, было обидно. Но сейчас я стараюсь просто не реагировать на зачастую беспочвенные оскорбления и совершенно неприемлемые высказывания. То, что люди пишут, никак меня не характеризует и в целом ко мне не относится. Люди пишут это, не зная меня лично, моего образа жизни и каких-то других фактов. У них что-то болит внутри, и они находят своего рода громоотвод. Но, если я, например, стараюсь не обращать на это внимание, хоть эта привычка и вырабатывалась некоторое время, сейчас-то я понимаю прекрасно, что счастливые, успешные, уважающие себя, в первую очередь, люди такого не напишут, стараюсь не тратить время и нервы, то для других пользователей Сети это может закончиться очень даже плачевно. В интернете также сидят дети, подростки и люди с более подвижной психикой. Бывали случаи суицида от кибербуллинга и травли" - написала Пескова."Сейчас, если я отвечаю на комментарии, то делаю это очень спокойно, без агрессии или каких-то резких выражений. С этим у меня никогда не было проблем. Были негативные мысли, и, конечно, было желание кому-то что-то доказать, разъяснить, но на деле я веду себя сдержанно, потому что понимаю, что никому ничего не докажешь, тем более в комментариях в какой-то социальной сети. Бывает, что когда я натыкаюсь на злые, оскорбительные комментарии от людей, которые пишут с фейковых аккаунтов, тогда я могу заблокировать, но это случается редко. Я считаю, что рамки должны быть, как и в любом аспекте нашей жизни, потому что интернет уже стал полноценной площадкой для коммуникации, для некоторых заменяющей живое общение. Поэтому правила неизбежны" - добавила Елизавета. Также в сети появились фото Песковой для лукбука бренда 404 Not Found, сделанные в Париже.