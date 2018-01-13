Дима Билан поведал о своей операции

Исполнитель получил двойной перелом ноги после падения на улице 18 февраля, однако от экстренной операции он тогда оказался и выступил на концерте в рамках гастрольного тура "Планета Билан".Однако обойтись без хирургического вмешательства всё же не удалось - о результатах операции певец рассказал поклонникам лично через свой блог: "Всем доброго дня!!! Вкрутили 9 шурупов и вставили пластину! Друзья, все идёт по плану! Завтра все расскажу подробнее! Буду делиться своим восстановлением после операции" - написал певец."Все окееей!!! Завтра будет информация по туру #планетабилан и вас ждут больше хорошие новости чем наоборот! А пока продолжу повествовать, как проходит реабилитация после операции и вживления пластины и шурупов в лодыжку левой ноги! Пока локейшн однообразный, лежу, занимаюсь ЛФК и кушаю в постели!!! Решил таки показывать вам и оборотную сторону медали популярности и типа «легонькой» концертно-«глянцевой» жизни! Я благодарю вас за поддержку и понимание, друзья, очень мотивирует к выздоровлению и уже куча идей!!! Но каково было моё удивление, когда встречал комментарии о том, что якобы я решил пропиариться на собственном здоровье! Вы правда, всерьёз????!!!! Все будет хорошо!!!" - добавил Билан спустя сутки.