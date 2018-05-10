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Елена Галицына дала совет тем, кому "нечем" заняться зимой

Вчера, 17:29
Звезды шоу-бизнеса все чаще предпочитают спорт и активный образ жизни бесконечным тусовкам и прочим сомнительным удовольствиям.

Елена Галицына дала совет тем, кому "нечем" заняться зимой
Такие правильные примеры могут сподвигнуть поклонников на изменение своих взглядов и стать отличной мотивацией для тех, кто еще только собирается начать заниматься спортом. Но иногда такое спортивное поведение может вызывать споры и бурные дискуссии. В чем смысл такого времяпрепровождения если на это нужно тратить так много сил? Зачем идти на такие риски, если гораздо спокойнее просто укутаться в теплый плед и провести вечер с любимой книгой?

Мы обратились за комментариями к певице и модели Елене Галицыной, которая известна своей страстью к спорту и активному отдыху. И застали ее на горнолыжном курорте в Швейцарии!

Елена Галицына дала совет тем, кому "нечем" заняться зимой


"И зимой и летом любой может найти сотни способов как провести время интересно и с пользой, было бы желание. Пока вы валяетесь на диване, кто-то испытывает самые яркие эмоции в жизни! Буквально на днях я выложила в соцсетях фотографии с горнолыжного склона, и это стало началом целой дискуссии с одним из подписчиков. Он начал с того, что поставил под сомнение необходимость заниматься экстремальными видами спорта с учетом огромных рисков, которые такой спорт несет.

Елена Галицына дала совет тем, кому "нечем" заняться зимой


Что ж, каждый, конечно, имеет право на свое мнение. Но в то же время, зачастую точка зрения с годами или под воздействием обстоятельств может меняться. Например я, всегда довольно скептически относилась к горным лыжам. Но шли годы, вкусы менялись, и в итоге несколько лет назад я решилась встать на лыжи. Скажу по секрету, вкус приходит во время еды, и сейчас это мой любимый вид спорта...

Елена Галицына дала совет тем, кому "нечем" заняться зимой


Многие пишут - зачем зря рисковать, зачем подвергать себя опасности? Друзья, это совсем не обязательно! Тут, как и во всем, нужно найти свой комфортный уровень, не рисковать, а именно получать удовольствие.

Елена Галицына дала совет тем, кому "нечем" заняться зимой


Если говорит конкретно о горных лыжах, то это спорт не для слабых! Рано утром, стоя на станции перед подъемом в гору, рядом с собой я вижу не просто людей, а отважных бойцов разного возраста и разных национальностей. И бойцы этой спортивной экстремальной армии готовы на все ради победы... Победы над собой, над сложностями, над самой природой!

Елена Галицына дала совет тем, кому "нечем" заняться зимой


Это не просто громкие слова. Судите сами, одна только экипировка чего стоит. Термобелье, как минимум 3 позиции, костюм, шлем, лыжи, тяжелые ботинки, лыжи, палки, перчатки, очки... Для того чтобы просто надеть все это на себя и добраться до точки назначения, придется проделать немало работы. Это неудобно, жарко, тяжело...

Елена Галицына дала совет тем, кому "нечем" заняться зимой


Но все эти сложности мгновенно забываются когда ты оказываешься на вершине и начинаешь спуск. Ты понимаешь, что все не напрасно было, что прямо сейчас тебя ожидают лучшие мгновения, которые ты не забудешь никогда.

Помимо очевидной пользы от нахождения на чистом воздухе и физической нагрузки, экстремальный спорт это лучшее лекарство для тех кто страдает от хронической хандры и грустит чаще чем нужно. Врачи давно доказали, даже самый физически крепкий человек мгновенно начинает угасать если не получает достаточно положительных эмоций. Не бойтесь пробовать что-то новое! В том числе и новый спорт. Кто знает, возможно, именно вы станете следующим чемпионом. Никто не заставляет идти на неоправданный риск, всегда можно выбрать трассу по своим силам и спортивную дисциплину по душе. Самое главное - никогда не стоять на месте, и всегда стремиться вверх и вперед. В моем случае, это вверх - на вершину снежной горы, и вперед - на встречу с новыми яркими впечатлениями"

- уверена Елена Галицына. Как после такого воодушевляющего рассказа не встать на лыжи!

Елена Галицына дала совет тем, кому "нечем" заняться зимой

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Ключевые слова: Елена Галицына

Количество просмотров: 1 586
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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