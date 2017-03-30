Вдова Децла и его отец обменялись взаимными обвинениями

Впервые о вражде между родственниками покойного музыканта стало известно после сообщения Юлии в одной из соцсетей, где она рассказала, что отец рэпера пытается отнять у неё сына Антония и творческое наследие её супруга. "Внука - бабушке, творчество - дедушке, а меня они оба... уже отправили искать нового мужа (чтобы не ругаться матом)" - написала Юлия.Александр Толмацкий уже отреагировал на обвинения снохи и заявил, что она просто пытается раздуть скандал. Он рассказал, что предлагал Юлии открыть два счета - на неё и сына. Также Толмацкий считает, что Юлия настраивает Антония против него.Напомним, что Кирилл Толмацкий, или Децл, умер на 36-м году жизни предположительно от остановки сердца.