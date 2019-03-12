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Ксения Собчак и Дарья Мороз "сцепились" в Инстаграм из-за Константина Богомолова

12.03.19 / 20:34
Ещё несколько дней назад в преддверии празднования 8 марта на своей странице в блоге Instagram Ксения Собчак разместила пост, в котором официально заявила, что она и Максим Виторган расстались.

Ксения Собчак и Дарья Мороз "сцепились" в Инстаграм из-за Константина Богомолова
Ксения отметила, что они долгое время живут отдельно и каждый своей жизнью, при этом не забывая и так же трепетно и с любовью заботясь о сыне Платоне. А в день Прощеного воскресенья, 10 марта, Собчк так же сделала публикацию, в которой поделилась своим мнением по поводу тех, кто просит прощение, и о тех «мелких и мелочных», которые продолжают на это плевать.

Ксения Собчак и Дарья Мороз "сцепились" в Инстаграм из-за Константина Богомолова


Фолловеры Ксении, прочитав этот пост, задумались о том, а не намекала ли Собчак на конкретного "персонажа"? В итоге всё в том же Инстаграм опубликовала пост бывшая жена Константина Богомолова, Дарья Мороз. Актриса написала, что считает длинные и философские размышления в Instagram «глупыми и пошлыми». Сразу после этого Ксения Собчак разместила ещё одну запись, в которой заявила, что «у карликовых умов есть привычка приписывать свою мелочность другим».

Ксения Собчак и Дарья Мороз "сцепились" в Инстаграм из-за Константина Богомолова


Напомним, что Ксении Собчак и Константину Богоммолову приписывают любовную связь, а эту переписку хейтеры уже назвали схваткой двух женщин за режиссёра.

Ксения Собчак и Дарья Мороз "сцепились" в Инстаграм из-за Константина Богомолова

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Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 9 672
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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