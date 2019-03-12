Ксения Собчак и Дарья Мороз "сцепились" в Инстаграм из-за Константина Богомолова

Фолловеры Ксении, прочитав этот пост, задумались о том, а не намекала ли Собчак на конкретного "персонажа"? В итоге всё в том же Инстаграм опубликовала пост бывшая жена Константина Богомолова, Дарья Мороз. Актриса написала, что считает длинные и философские размышления в Instagram «глупыми и пошлыми». Сразу после этого Ксения Собчак разместила ещё одну запись, в которой заявила, что «у карликовых умов есть привычка приписывать свою мелочность другим».
Напомним, что Ксении Собчак и Константину Богоммолову приписывают любовную связь, а эту переписку хейтеры уже назвали схваткой двух женщин за режиссёра.