Юлия Началова подключена к аппарату искусственной вентиляции легких

38-летняя исполнительница Юлия Началова была госпитализирована накануне из-за резкого скачка уровня сахара в крови, также звезду очень беспокоило обострение подагры. Несколько часов назад состояние Началовой резко ухудшилось и врачи были вынуждены подключить её к аппарату искусственной вентиляции легких, так как она утратила возможность дышать самостоятельно.Пиар-менеджер Началовой в своём комментарии попросила не раздувать панику: "Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим на днях она прошла обследование у известного доктора в Риме. Кроме того, как любой современный человек, она поддерживает свой организм, особенно в весенний период. Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков), Юлия попала в небольшую неприятность - она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей. Просим всех успокоиться, не проявлять излишнего внимания к проблемам Юлии, не терроризировать телефоны всех ее родных и менеджмента и просто иметь такт".Чуть позже в интервью изданию "СтарХит" менеджер призналась, что в больнице с певицей постоянно находятся её родители, однако связаться с ними не представляется возможным: "Юлия действительно в не очень хорошем состоянии".