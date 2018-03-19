Тем временем, громкую историю впервые прокомментировал сам Галкин в соцсети Instagram: "Друзья мои, открыв сегодня с утра газеты, хотя классик советовал не читать советских газет, я понял, что весна наконец наступила. Люди просыпаются, просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе. Я уважаю труд журналистов: конечно же, когда снег сошел и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать эту новость. У меня только одна просьба, дорогие журналисты, не беспокойте Филиппа, он очень расстроен, что так дешево!".
Максим Галкин впервые прокомментировал обвинение в том, что он заказал убийство Филиппа Киркорова
Вчера, 21:51
Один из фигурантов уголовного дела о покушении на певца назвал телеведущего Максима Галкина заказчиком убийства и огласил сумму, которую он ему заплатил.
Такого в российском шоубизнесе точно ещё не было - супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина обвинили в том, что он якобы заказал убийство своего "конкурента" певца Филиппа Киркорова. Такую шокирующую информацию выдал один из задержанных по уголовному делу о покушении на Киркорова во время концерта в 2017 году в Махачкале, уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев - он также рассказал, что Галкин пообещал ему за убийство два миллиона рублей, авансом же заплатил миллион и дал телефон с сим-картой для связи. Однако Казуев буквально в последний момент оказался от совершения преступления. Следствие пока считает это заявление попыткой увести расследование по ложному пути, версия будет проверяться.
Тем временем, громкую историю впервые прокомментировал сам Галкин в соцсети Instagram: "Друзья мои, открыв сегодня с утра газеты, хотя классик советовал не читать советских газет, я понял, что весна наконец наступила. Люди просыпаются, просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе. Я уважаю труд журналистов: конечно же, когда снег сошел и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать эту новость. У меня только одна просьба, дорогие журналисты, не беспокойте Филиппа, он очень расстроен, что так дешево!".
Тем временем, громкую историю впервые прокомментировал сам Галкин в соцсети Instagram: "Друзья мои, открыв сегодня с утра газеты, хотя классик советовал не читать советских газет, я понял, что весна наконец наступила. Люди просыпаются, просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе. Я уважаю труд журналистов: конечно же, когда снег сошел и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать эту новость. У меня только одна просьба, дорогие журналисты, не беспокойте Филиппа, он очень расстроен, что так дешево!".
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Ключевые слова: Максим Галкин, Филипп Киркоров, Алла Пугачева
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
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