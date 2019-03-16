Из-за ухудшения состояния Юлия была введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Самое последнее сообщение о состоянии исполнительницы - ей была проведена операция на ноге, прошедшая не очень удачно - у Юлии началось кровотечение. Предварительной причиной смерти называется сердечная недостаточность из-за отека мозга и легких. У Началовой остались супруг и 12-летняя дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным.
Юлия Началова умерла в одной из московских больниц
16.03.19 / 21:02
Певица Юлия Началова скончалась после нескольких дней борьбы за жизнь в реанимации.
О смерти звезды сообщила её пиар-менеджер Анна Исаева: "ЧАС НАЗАД ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ СЕРДЦЕ НАШЕЙ ЮЛИ". 38-летняя Юлия Началова попала в больницу в начале недели из-за резкого скачка уровня сахара (она страдала от диабета) и обострения подагры. Все эти дни в СМИ появлялась самая разная информация о диагнозах врачей - все домыслы опровергали администраторы артистки, однако реальность оказалась ещё страшнее.
Из-за ухудшения состояния Юлия была введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Самое последнее сообщение о состоянии исполнительницы - ей была проведена операция на ноге, прошедшая не очень удачно - у Юлии началось кровотечение. Предварительной причиной смерти называется сердечная недостаточность из-за отека мозга и легких. У Началовой остались супруг и 12-летняя дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным.
Из-за ухудшения состояния Юлия была введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Самое последнее сообщение о состоянии исполнительницы - ей была проведена операция на ноге, прошедшая не очень удачно - у Юлии началось кровотечение. Предварительной причиной смерти называется сердечная недостаточность из-за отека мозга и легких. У Началовой остались супруг и 12-летняя дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным.
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Ключевые слова: Юлия Началова
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Количество просмотров: 24 466
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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