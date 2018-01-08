В Сети размещено последнее видео Юлии Началовой при жизни

Юлия старалась скрыть руки, надевая перчатки.Но в целом Началова выглядела здоровой, красивая, улыбчивая женщина. К сожалению, это была лишь хорошая картинка для телевидения. Уже через пару месяцев после этой съемки, Юлия внезапно уйдёт из жизни...Напомним, о смерти Юлии Началовой стало известно вчера, 16 марта 2019 года.Началова умерла в больнице, не приходя в сознание. По предварительной причине у Юлии была острая сердечная недостаточность, отёк мозга, отказ почек, так же она долгое время боролась с таким недугом, как подагра, а через четыре года после этого у Началовой обнаружена красная волчанка. Так же Началовой поставили диагноз - сахарный диабет.15 марта врачи провели Началовой операцию на ноге, которую многие СМИ назвали роковой, хотя точно не известно, что именно случилось во время этого хирургического вмешательства.Точная причина смерти будет установлена 18 марта после вскрытия.