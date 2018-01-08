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В Сети размещено последнее видео Юлии Началовой при жизни

Вчера, 11:25
В сети появилось последнее видео с 38-летней Юлией Началовой. Съемки проходили для проекта "Ты супер!" телеканала НТВ. Юлия вышла на сцену, пожелать удачи одной из участниц шоу.

В Сети размещено последнее видео Юлии Началовой при жизни
Юлия старалась скрыть руки, надевая перчатки.

В Сети размещено последнее видео Юлии Началовой при жизни


В Сети размещено последнее видео Юлии Началовой при жизни


Но в целом Началова выглядела здоровой, красивая, улыбчивая женщина. К сожалению, это была лишь хорошая картинка для телевидения. Уже через пару месяцев после этой съемки, Юлия внезапно уйдёт из жизни...



Напомним, о смерти Юлии Началовой стало известно вчера, 16 марта 2019 года.

В Сети размещено последнее видео Юлии Началовой при жизни


Началова умерла в больнице, не приходя в сознание. По предварительной причине у Юлии была острая сердечная недостаточность, отёк мозга, отказ почек, так же она долгое время боролась с таким недугом, как подагра, а через четыре года после этого у Началовой обнаружена красная волчанка. Так же Началовой поставили диагноз - сахарный диабет.

В Сети размещено последнее видео Юлии Началовой при жизни



15 марта врачи провели Началовой операцию на ноге, которую многие СМИ назвали роковой, хотя точно не известно, что именно случилось во время этого хирургического вмешательства.

В Сети размещено последнее видео Юлии Началовой при жизни


Точная причина смерти будет установлена 18 марта после вскрытия.

← Юлия Началова умерла в одной из московских больниц

Ключевые слова: Юлия Началова

Количество просмотров: 15 366
Автор: Mysha

Автор фото: paparazzi.ru

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В Сети размещено последнее видео Юлии Началовой при жизни В сети появилось последнее видео с 38-летней Юлией Началовой. Съемки проходили для проекта "Ты супер!" телеканала НТВ. Юлия вышла на сцену, пожелать удачи одной из участниц шоу.
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