Пресс-секретарь Юлии Началовой поведала о последних словах певицы

Пресс-секретарь артистки Анна Исаева в небольшом интервью для программы "Прямой эфир" рассказала о словах Юлии Началовой перед тем, как врачи ввели её в медикаментозную кому. Напомним, что певица умерла не приходя в сознание в реанимации одной из московских клиник, куда попала 8 марта - ей была проведена операция по ампутации ноги из-за стремительно развивающейся гангрены, однако остановить заражение крови врачам не удалось. Началова умерла от острой сердечной недостаточности."Она позвонила мне 8 марта и сказала: "Я не знаю почему, но я упала в обморок дома, и мне очень плохо". В больнице врачи нам сказали, что всё будет хорошо, мы её вылечим. Я рассказала Юле о множестве сообщений и звонков с требованием пояснить, что именно с ней происходит. Я сказала, что не знаю, как мне вести себя и что говорить людям в этой ситуации. Юля ответила: "Ань, я тебе полностью доверяю, я тебя очень прошу, ты должна, ты обязана везде и всем говорить то, что ты считаешь нужным, я даю тебе на это полное право". Это было её последнее пожелание" - поведала пресс-секретарь Началовой.