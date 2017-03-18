Кроме того, очевидцы сообщают, что актриса очень слаба и практически не разговаривает и в данным момент проходит полное обследование с целью постановки точного диагноза. Пиар-директор Берковой пока никак не прокомментировал её состояние, сказав лишь, что поклонники не должны за неё беспокоиться.
Елена Беркова попала в больницу
Сегодня, 03:53
Экс-участница "Дома-2" и актриса фильмов для взрослых Елена Беркова была экстренно госпитализирована в Москве.
34-летнюю Елену Беркову в практически бессознательном состоянии обнаружил её друг в квартире актрисы, затем она была срочно доставлена в больницу. Сообщается, что Беркова подключена к капельнице, а обморок мог быть вызван сильным истощением - в последнее время актриса придерживалась строгой диеты, пытаясь сбросить лишние килограммы.
Кроме того, очевидцы сообщают, что актриса очень слаба и практически не разговаривает и в данным момент проходит полное обследование с целью постановки точного диагноза. Пиар-директор Берковой пока никак не прокомментировал её состояние, сказав лишь, что поклонники не должны за неё беспокоиться.
Кроме того, очевидцы сообщают, что актриса очень слаба и практически не разговаривает и в данным момент проходит полное обследование с целью постановки точного диагноза. Пиар-директор Берковой пока никак не прокомментировал её состояние, сказав лишь, что поклонники не должны за неё беспокоиться.
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Ключевые слова: Елена Беркова
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Количество просмотров: 15 535
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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