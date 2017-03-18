Елена Беркова попала в больницу

34-летнюю Елену Беркову в практически бессознательном состоянии обнаружил её друг в квартире актрисы, затем она была срочно доставлена в больницу. Сообщается, что Беркова подключена к капельнице, а обморок мог быть вызван сильным истощением - в последнее время актриса придерживалась строгой диеты, пытаясь сбросить лишние килограммы.Кроме того, очевидцы сообщают, что актриса очень слаба и практически не разговаривает и в данным момент проходит полное обследование с целью постановки точного диагноза. Пиар-директор Берковой пока никак не прокомментировал её состояние, сказав лишь, что поклонники не должны за неё беспокоиться.