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Друг Юлии Началовой поведал о борьбе певицы с раком

Сегодня, 04:13
Телеведущий и участник шоу "Один в один" Егор Иващенко рассказал о ранее неизвестной болезни певицы Юлии Началовой.

Друг Юлии Началовой поведал о борьбе певицы с раком
Егор Иващенко и Юлия Началова познакомились на проекте "Один в один" - певица входила в состав жюри шоу, кроме того, была наставником Иващенко и репетировала с ним его выступления для шоу. Разговор, в котором Юлия упомянула о болезни, состоялся около месяца назад.

Друг Юлии Началовой поведал о борьбе певицы с раком


Друг Юлии Началовой поведал о борьбе певицы с раком


Иващенко утверждает, что у Началовой был диагностирован рак, а именно лимфома. Врачам удалось обнаружить болезнь на ранней стадии, и певица смогла вылечиться. Однако какой именно метод лечения дал положительный результат, не сообщается - если это, например, была химиотерапия, она могла подорвать и без того довольно хрупкое здоровье артистки ещё больше. "Она боялась за своё здоровье, однако сцена для неё была всем и она терпела боль" - добавил Иващенко. Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца из-за развившегося сепсиса, прощание со звездой пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище столицы.

Друг Юлии Началовой поведал о борьбе певицы с раком

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Ключевые слова: Юлия Началова, Егор Иващенко

Количество просмотров: 11 973
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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