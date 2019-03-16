Иващенко утверждает, что у Началовой был диагностирован рак, а именно лимфома. Врачам удалось обнаружить болезнь на ранней стадии, и певица смогла вылечиться. Однако какой именно метод лечения дал положительный результат, не сообщается - если это, например, была химиотерапия, она могла подорвать и без того довольно хрупкое здоровье артистки ещё больше. "Она боялась за своё здоровье, однако сцена для неё была всем и она терпела боль" - добавил Иващенко. Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца из-за развившегося сепсиса, прощание со звездой пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище столицы.
Друг Юлии Началовой поведал о борьбе певицы с раком
Сегодня, 04:13
Телеведущий и участник шоу "Один в один" Егор Иващенко рассказал о ранее неизвестной болезни певицы Юлии Началовой.
Егор Иващенко и Юлия Началова познакомились на проекте "Один в один" - певица входила в состав жюри шоу, кроме того, была наставником Иващенко и репетировала с ним его выступления для шоу. Разговор, в котором Юлия упомянула о болезни, состоялся около месяца назад.
Иващенко утверждает, что у Началовой был диагностирован рак, а именно лимфома. Врачам удалось обнаружить болезнь на ранней стадии, и певица смогла вылечиться. Однако какой именно метод лечения дал положительный результат, не сообщается - если это, например, была химиотерапия, она могла подорвать и без того довольно хрупкое здоровье артистки ещё больше. "Она боялась за своё здоровье, однако сцена для неё была всем и она терпела боль" - добавил Иващенко. Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца из-за развившегося сепсиса, прощание со звездой пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище столицы.
Иващенко утверждает, что у Началовой был диагностирован рак, а именно лимфома. Врачам удалось обнаружить болезнь на ранней стадии, и певица смогла вылечиться. Однако какой именно метод лечения дал положительный результат, не сообщается - если это, например, была химиотерапия, она могла подорвать и без того довольно хрупкое здоровье артистки ещё больше. "Она боялась за своё здоровье, однако сцена для неё была всем и она терпела боль" - добавил Иващенко. Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца из-за развившегося сепсиса, прощание со звездой пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище столицы.
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Ключевые слова: Юлия Началова, Егор Иващенко
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Количество просмотров: 11 973
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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