Друг Юлии Началовой поведал о борьбе певицы с раком

Егор Иващенко и Юлия Началова познакомились на проекте "Один в один" - певица входила в состав жюри шоу, кроме того, была наставником Иващенко и репетировала с ним его выступления для шоу. Разговор, в котором Юлия упомянула о болезни, состоялся около месяца назад.Иващенко утверждает, что у Началовой был диагностирован рак, а именно лимфома. Врачам удалось обнаружить болезнь на ранней стадии, и певица смогла вылечиться. Однако какой именно метод лечения дал положительный результат, не сообщается - если это, например, была химиотерапия, она могла подорвать и без того довольно хрупкое здоровье артистки ещё больше. "Она боялась за своё здоровье, однако сцена для неё была всем и она терпела боль" - добавил Иващенко. Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца из-за развившегося сепсиса, прощание со звездой пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище столицы.