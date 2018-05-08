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Алина Загитова завоевала звание "Чемпионки мира 2019" на соревнованиях в Японии

Вчера, 09:25
16-летняя российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Японии.

Алина Загитова завоевала звание "Чемпионки мира 2019" на соревнованиях в Японии
По итогам короткой и произвольной программ набрала 237,50 балла. Для Загитовой эта награда стала первой в карьере победой на чемпионатах мира.

Второе место завоевала Элизабет Турсынбаевой из Казахстана (224,76). Еще одна Россиянка Евгения Медведева получила бронзу (223,80 балла). Спортсменка Софья Самодурова, также выступавшая за Россию, заняла восьмое место (208,58).

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию проходит в японской Сайтаме с 19 по 24 марта 2019 года.

Посмотреть выступление Алины Загитовой можно ниже:


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Ключевые слова: Алина Загитова

Количество просмотров: 2 821
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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