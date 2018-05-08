Алина Загитова завоевала звание "Чемпионки мира 2019" на соревнованиях в Японии





16-летняя российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Японии.

По итогам короткой и произвольной программ набрала 237,50 балла. Для Загитовой эта награда стала первой в карьере победой на чемпионатах мира.



Второе место завоевала Элизабет Турсынбаевой из Казахстана (224,76). Еще одна Россиянка Евгения Медведева получила бронзу (223,80 балла). Спортсменка Софья Самодурова, также выступавшая за Россию, заняла восьмое место (208,58).



Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию проходит в японской Сайтаме с 19 по 24 марта 2019 года.



Посмотреть выступление Алины Загитовой можно ниже:









Количество просмотров: 2 821 Ключевые слова: Алина Загитова Количество просмотров: 2 821





Автор фото: Инстаграм



Поделись с друзьями: Автор: Mysha Автор фото: ИнстаграмПоделись с друзьями:

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