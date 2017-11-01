Кристина Асмус обновила блог снимками с подросшей дочкой

На днях жители Сочи дождались гастролей столичного театра имени Ермоловой, в составе труппы которого на черноморское побережье прибыла и Кристина Асмус. Компанию 30-летней актрисе, помимо коллег, составила её 5-летняя дочка Анастасия."Наш мини-отпуск неожиданно прервался внезапными съемками и срочным полетом в Москву! Так что я уже на родине, и выкладываю фоточки с нашей сочинской прогулки уже из кадра" - подписала свежие фото Асмус. Многие её подписчики отметили, что маленькая Настя - настоящая копия звездной мамы и в будущем она вполне сможет стать актрисой: "Посмотрите, как позирует эта малышка! Вся в маму)" - комментируют поклонники.